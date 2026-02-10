Ο Πορτογάλος μέσος έχει αποδείξει από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Λιμάνι πόσο ποιοτικός είναι, Τι άλλαξε όμως και δεν είναι βασικός;

Τσικίνιο. Ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκή κούπα και ένας από τους πιο πολύτιμους παίκτες των ερυθρόλευκων στην εποχή του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα. Ο Τσικίνιο των 94 αγώνων με 16 γκολ και 11 ασίστ. Με βάση τα στοιχεία του Transfermarkt είναι μαζί με τον Έσε και τον Ελ Καμπί οι παίκτες που έχουν παίξει τα περισσότερα ματς με τον Ισπανό τεχνικό!

Το 2026 ωστόσο ο Τσικίνιο παίζει λιγότερο. Ή, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι ο ακλόνητα βασικός και αναντικατάστατος στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού. Εχει αγωνιστεί στα τέσσερα από τα οκτώ ματς ως βασικός το 2026, ενώ σε κανένα δεν αγωνίστηκε για 90 λεπτά!

Για τη διαφοροποίηση ως προς την χρησιμοποίηση του Τσικίνιο οι ερμηνείες είναι κυρίως δύο. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εικόνα του που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η κλασική τοπ εικόνα ενός τόσο καλού και ποιοτικού χαφ. Σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά πάντα παίζει ρόλο και η κούραση και ειδικά φέτος, σε μοα χρονιά με αγώνες Champions League είναι ακόμα πιο απαιτητική. Σε ένα Champions League όπου φέτος ο Πορτογάλος είχε βάλει γκολάρα με την Ρεάλ.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την προσπάθεια του τεχνικού επιτελείου να παίξει διαφορετικά και να... παντρέψει στον αγωνιστικό χώρο τους Ταρέμι και Ελ Καμπί (κυρίως αυτούς διότι υπήρξε και σχήμα και με Γιάρεμτσουκ - Ταρέμι για παράδειγμα στο Κύπελλο). Υπάρχει φυσικά το τελευταίο αγωνιστικό δείγμα, στο ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού, που αυτό το σύστημα με τον Ιρανό και τον Αφρικανό δεν απέδωσε. Τα ματς του Ολυμπιακού μας έχουν δείξει γενικότερα ότι ο Τσικίνιο ακόμα και σε κακή ή μέτρια μέρα του ως χαφ πίσω από τον σέντερ φορ παραμένει απόλυτα χρήσιμος και σημαντικότατος.

Σε επίπεδο Πρωταθλήματος ο Τσικίνιο φέτος έχει 4 γκολ σε 18 αγώνες και 1 ασίστ. Σε σύνολο 29 αγώνων έχει 6 γκολ και 4 ασίστ φέτος ενώ έχει ταλαιπωρηθεί και από θέματα τραυματισμών.

Τα παιχνίδια του Τσικίνιο στο 2026

Champions League

Με Λεβερκούζεν: Ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 82' λόγω τραυματισμού

και έγινε αλλαγή στο 82' λόγω τραυματισμού Με Άγιαξ: Μπήκε ως αλλαγή στο 72'

Στο Πρωτάθλημα

Με Ατρόμητο: Ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 85'

και έγινε αλλαγή στο 85' Με Βόλο: Μπήκε ως αλλαγή στο 65'

Με ΑΕΚ: Ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 71'

και έγινε αλλαγή στο 71' Με Αστέρα: Δεν έπαιξε καθόλου

Με Παναθηναϊκό: Μπήκε ως αλλαγή στο 64'

Στο Κύπελλο