Ο Τζίμι Ντουρμάζ βάζει τέλος στην ποδοσφαιρική του πορεία, αναφέροντας πως πλέον έχει χάσει την όρεξή του για το σπορ.

Φινάλε στην ποδοσφαιρική του καριέρα βάζει ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Τζίμι Ντουρμάζ, όπως αναφέρουν τα μέσα από την πατρίδα του, τη Σουηδία.

Ο 36χρονος πλέον Ντουρμάζ είχε ως τελευταίο σταθμό της καριέρας του την τουρκική Ετιμεσγκούτ, από την οποία ωστόσο αποχώρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μένοντας χωρίς ομάδα. Έτσι, ωρίμασε στο μυαλό του η απόφαση να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, μια σκέψη που είχε ήδη από το καλοκαίρι.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχασε την όρεξή του για το ποδόσφαιρο, και έτσι οριστικοποιήθηκε η απόφαση να σταματήσει από την ενεργό δράση, ύστερα από μια πορεία σε αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών (πέραν του Ολυμπιακού) Μάλμε, Τουλούζ, Γαλατάσαραϊ και ΑΙΚ Στοκχόλμης.

«Μου ήρθε στο μυαλό. Μετά την περίοδο που πέρασα στην AIK, ένιωσα ότι χρειαζόμουν μια τελευταία περιπέτεια στο εξωτερικό. Ήρθα στην Τουρκία, επέστρεψα στην Γκεντσλερμπιρλιγί και τότε ήταν κάτι περισσότερο από το να είμαι απλώς παίκτης. Ήθελα επίσης να μάθω τα πάντα για την ομάδα και την οργάνωση, να βοηθήσω όπου μπορούσα. Αλλά αυτό που μου υποσχέθηκαν δεν έγινε.

Έπειτα έχασα το κίνητρό μου. Δεν είχε μείνει καμία χαρά στο ποδόσφαιρο. Δεν απολάμβανα πια την προπόνηση. Ένιωθα ότι υπήρχαν πιο σημαντικά πράγματα να κάνω στη ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι, γύρισα σπίτι αυτό το καλοκαίρι, είχα μια ωραία συζήτηση με την οικογένειά μου και είπα: «Αρκετά». Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην πολιτική μου καριέρα και την οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά σε μέσο.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, αγωνιζόμενος συνολικά σε 57 παιχνίδια, με απολογισμό 12 γκολ και 17 ασίστ.