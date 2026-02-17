Λόγω τιμωρίας, ο Κάρλες Πέρεθ δεν υπολογίζεται στον αγώνα (22/2) με την Κηφισιά, είναι αλήθεια όμως ότι ακόμη κι αν ήταν διαθέσιμος δεν θα έβρισκε θέση στο αρχικό σχήμα.

Ο Ισπανός επιθετικός αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, υπό τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα, με την προσδοκία εξέλιξής του σ’ έναν από τους βασικούς αγωνιστικούς πυλώνες του Άρη. Η συμφωνία των «κίτρινων» με την ισπανική ομάδα έμοιαζε περισσότερο με μια win-win κατάσταση υπό την έννοια ότι ο Άρης είχε πάρει έναν ποδοσφαιριστή με λιγότερα χρήματα σε σύγκριση με την (υποτιθέμενη) αγωνιστική αξία του και από την άλλη πλευρά, η Θέλτα γλίτωσε από την καταβολή σημαντικού μέρους του συμβολαίου του.

Οι κακοί οιωνοί για τον Ισπανό επιθετικό φάνηκαν στην αφετηρία της αγωνιστικής περιόδου και για την ακρίβεια μεταξύ των ευρωπαϊκών αγώνων με την Αράζ Ναχτσιβάν με τον ασυνήθιστο τραυματισμό του και το μεγάλο διάστημα της απουσίας του. Ακολούθησε ένας ακόμη ο οποίος τον κράτησε εκτός δράσης για δύο μήνες, γεγονός το οποίο προφανέστατα δεν τον βοήθησε να βρει αγωνιστικό ρυθμό.

Επιστρέφοντας στη δράση, επικράτησε η αίσθηση ότι ο Κάρλες Πέρεθ θα ανταποκρινόταν στον αγωνιστικό ρόλο του, τούτο όμως δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Αν κανείς δώσει βάση στους αριθμούς θα διαπιστώσει ότι σε σύνολο 19 αγώνων, σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ισπανός δεν έχει προσφέρει το παραμικρό σε επίπεδο δημιουργίας και εκτέλεσης. Εστιάζοντας στα παιχνίδια της Stoiximan Superleague, οι αριθμοί έχουν γράψει 1039 λεπτά συμμετοχής με μηδέν γκολ και ασίστ. Υπήρξαν αγώνες στους οποίους ήταν δραστήριος από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης όπως όμως και αντίστοιχοι – σαν τον πρόσφατο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον Βόλο – όπου πέρασε απαρατήρητος.

Ακόμη και τα «επιπλέον» στατιστικά του 28χρονου επιθετικού έρχονται σε πλήρη αντίθεση συγκριτικά με τις προσδοκίες. Συνολικά μέτρησε εννιά τελικές προσπάθειες εντός περιοχής και 18 εκτός αυτής. Κυρίως όμως, είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα παιχνίδια στα οποία συμμετείχε έντονα στην επιθετική έκφραση της ομάδας. Λόγω τιμωρίας, ο Πέρεθ θα απουσιάσει από τον αγώνα (22/2) με την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης», ακόμη όμως κι αν ήταν διαθέσιμος, δεν θα ήταν καθόλου βέβαιη η παρουσία του στο αρχικό σχήμα. Στην πραγματικότητα, είναι ένα… δικαίωμα που έδωσε ο ίδιος μέσα από τις μέτριες εμφανίσεις του.