Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data «έβγαλε» τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του Champions League.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την «γκέλα» με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα (0-0) και στρέφει όλη του την προσοχή στο Champions League, καθώς την Τετάρτη (18/2, 22:00) περιμένει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα Playoffs του θεσμού.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά και την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, θέλει να παρουσιαστεί πανέτοιμη για την μεγάλη αυτή μάχη και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα και «έβγαλε» τις πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, οι Γερμανοί δίνονται ως οριακό φαβορί για τη νίκη με ποσοστό 38%, με τον Ολυμπιακό να έχει 36% και την ισοπαλία να δίνεται στο 26%.

Συνολικά, όσον αφορά το ποιος θα πάρει το εισιτήριο, οι «Ασπιρίνες» έχουν σαφές... προβάδισμα με ποσοστό 68.8%, σε αντίθεση με τους Πειραιώτες που συγκεντρώνουν 31.2% για να συνεχίσουν στους «16». Έπειτα, δίνεται στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ πιθανότητα της τάξεως του 3.1% για πρόκριση στα προημιτελικά, 0.6% για τα ημιτελικά και 0.2% για τον τελικό της Βουδαπέστης.