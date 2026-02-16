Ατρόμητος - Πανσερραϊκός: Ο Λύρατζης έκανε το 1-1
Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε τον Ατρόμητο με σκόρερ τον Λύρατζη.
Ο Πανσερραϊκός απάντησε στο γκολ του Ατρόμητου και στο 32' ισοφάρισε σε 1-1.
Από λάθος διώξιμο του Παπαδόπουλου, ο Ίβαν πάσαρε στον Λύρατζη κι αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-1.
Το γκολ του Λύρατζη
@Photo credits: eurokinissi
