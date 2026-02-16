Ατρόμητος - Πανσερραϊκός: Το πρώτο γκολ του Τσούμπερ με πέναλτι για το 1-0

Ο Στίβεν Τσούμπερ του Ατρόμητου

Στο 27' ο Στίβεν Τσούμπερ βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα απέναντι στον Πανσερραϊκό, πανηγυρίζοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Ατρόμητου.

Το πρώτο του γκολ με τον Ατρόμητο έβαλε ο Στίβεν Τσούμπερ, με τον Ελβετό μεσοεπιθετικό των Περιστεριωτών να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι ανοίγοντας το σκορ απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Ατρόμητος πήρε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR σε μαρκάρισμα του Κάλινιν στον Μανσούρ. Ο Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση, σημάδεψε σωστά στη γωνία και έκανε το 1-0 για τους Περιστεριώτες στο 27'.

Φυσικά και πανηγύρισε με τον αγαπημένο του τρόπο, κλείνοντας τα μάτια με τα χέρια του.

