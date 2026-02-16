Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη, εξέφρασε την πίστη του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.

Ο Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ισπανός τεχνικός πήρε τον λόγο, όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του ο μεγαλομέτοχος και με τη σειρά του έκανε λόγο για μία ενωμένη ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι εξέφρασε τη σιγουριά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε: «Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός από τη φύση του πρέπει να κατακτά τίτλους. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και έτσι τον αντιμετωπίζουν όλοι. Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει και την έχω σε όλη μου την αθλητική ζωή.

Έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και θα κάνουμε μαζί ακόμα περισσότερα!! Είμαστε ενωμένοι, περισσότερο από ποτέ, θέλουμε και κυρίως μπορούμε να το γυρίσουμε! Και πιστεύω ξεκάθαρα ότι εμείς θα είμαστε Πρωταθλητές!».