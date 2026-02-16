Μπαντής για Μπακασέτα: «Έτσι είναι οι ηγέτες που νικούν τον φόβο»

Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΣΑΠΠ, Γιώργου Μπαντή για τον Τάσο Μπακασέτα με αφορμή τις αποδοκιμασίες που άκουσε ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet ο Τάσος Μπακασέτας αποδοκιμάστηκε από μερίδα της εξέδρας της Λεωφόρου. Ωστόσο ο ίδιος δεν επηρεάστηκε και μάλιστα σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης για τους «πράσινους».

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στο περιστατικό τονίζοντας ότι ο Μπακασέτας με τον τρόπο που αντιμετώπισε τη χθεσινή συμπεριφορά έδειξε πόσο μεγάλη προσωπικότητα διαθέτει και πόσο τεράστιος επαγγελματίας είναι.

Μάλιστα, ο Μπαντής πρότεινε το βίντεο με το περιστατικό προς το πρόσωπο του Μπακασέτα να το δείξουν οι προπονητές των ακαδημιών για να αναδείξουν τον βαθμό πίεσης που ασκείται σε έναν αθλητή.

Η ανάρτηση του Μπαντή για Μπακασέτα

Αυτό που έκανε ο Τάσος Μπακασέτας δεν ήταν η «καλύτερη απάντηση». Ο Τάσος δεν έχει ανάγκη να απαντήσει σε κανέναν και τίποτα. Για εμένα, για άλλη μία φορά, έδειξε πόσο μεγάλη προσωπικότητα διαθέτει και πόσο τεράστιος επαγγελματίας είναι.

Το να αποδοκιμάζεις έναν παίκτη που φοράει τη φανέλα της ομάδας σου κατά τη διάρκεια του αγώνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βοηθάς την ομάδα να κερδίσει. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι και οι αθλητές είναι ανθρώπινα πλάσματα, όπως και εσύ, άσχετα με το τι έχουν καταφέρει και τι είναι ικανοί να αντέξουν.

Ο τρόπος με τον οποίο άντεξε, διαχειρίστηκε και αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση δείχνει, για μένα, ότι ο Τάσος είναι υπόδειγμα αθλητή υψηλού επιπέδου.

Προτείνω στους προπονητές των ακαδημιών, αντί για προπόνηση, να δείξουν το βίντεο του χθεσινού αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ. Να αναδείξουν τον βαθμό πίεσης που ασκήθηκε σε έναν αθλητή και το πόσο άδικη ήταν η συμπεριφορά απέναντί του.

Θα είναι πολύ χρήσιμο για τους νέους αθλητές να διδαχθούν τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Ήρεμος, συγκεντρωμένος, με προσήλωση στον στόχο της νίκης. Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν λύγισε, δεν κρύφτηκε, ζητούσε συνεχώς την μπάλα για να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και, στο τέλος, ο ίδιος σκόραρε.

Για εμένα, έτσι είναι οι ηγέτες. Όχι όσοι δεν νιώθουν φόβο, αλλά εκείνοι που τον νικούν. Αληθινοί, πραγματικοί ηγέτες που παλεύουν σε αντίξοες συνθήκες, δεν απογοητεύονται, δεν κατηγορούν τους άλλους, αναλαμβάνουν την ευθύνη και μπαίνουν μπροστά για όλους.

«Ο πολεμιστής του φωτός γνωρίζει πως οι ουλές των βιωμάτων είναι η ανταμοιβή των κατακτήσεων.»

Πάουλο Κοέλιο

«Ο πολεμιστής του φωτός δεν χάνει την υπομονή του στις δυσκολίες, ούτε σπαταλά ενέργεια στα λόγια.»

Πάουλο Κοέλιο».