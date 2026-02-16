Όλα καλά με τον Αρόλντ Μουκουντί, που υποβλήθηκε και σε ακτινογραφία μετά τον τραυματισμό του στην Τούμπα. Κανονικά προπονήθηκε ο Νίκλας Ελίασον.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τον τραυματισμό του Αρόλντ Μουκουντί στο χθεσινό ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν καθησυχαστικός στις δηλώσεις του. Ο Καμερουνέζος στόπερ της ΑΕΚ έπειτα από μια άτσαλη πτώση σε μια εναέρια μονομαχία πόναγε στον θώρακα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Μάλιστα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ του τοποθετήθηκε και μάσκα οξυγόνου, κάτι που προκάλεσε ανησυχία. Βέβαια στη συνέχεια την έβγαλε και επέστρεψε στον πάγκο της ΑΕΚ δείχνοντας καλύτερα. Τα λόγια του Νίκολιτς μετά το παιχνίδι επιβεβαιώθηκαν ουσιαστικά από τα αποτελέσματα των σημερινών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο στόπερ της Ένωσης.

Ο Μουκουντί έκανε ακτινογραφία, η οποία δεν έδειξε κάτι. Πλέον το θέμα έχει να κάνει με το πόσο θα πονάει ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός στο σημείο του θώρακα έπειτα από την πτώση που είχε. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα το ανησυχητικό από τον τραυματισμό του.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος είχε μείνει εκτός με κάποιες μικροενοχλήσεις από την αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ, ο Σουηδός εξτρέμ προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα και τίθεται ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μετά το τέλος του χθεσινού ματς τόνισε πως και ο Σταύρος Πήλιος δεν είχε κάτι το ουσιαστικό.

Η σημερινή μέρα, όπως γίνεται αντιληπτό, είχε αποκατάσταση για όσους αγωνίστηκαν στην Τούμπα, με τον Νίκολιτς να δίνει το καθιερωμένο ρεπό της Τρίτης από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεσοβδόμαδη αγωνιστική υποχρέωση. Οι παίκτες της ΑΕΚ θα επιστρέψουν στα Σπάτα την Τετάρτη για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό την ερχόμενη Κυριακή στην κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena.

Θυμίζουμε πως από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό θα απουσιάσουν ο Λάζαρος Ρότα και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά που έχουν δηλωθεί να εκτίσουν καθώς έχουν συμπληρώσει κάρτες.