Ο Μάρκο Νίκολιτς φρόντισε να καθησυχάσει σχετικά με την κατάσταση του Αρόλντ Μουκουντί μετά τον τραυματισμό του στην Τούμπα.

Ο Αρόλντ Μουκουντί αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον ΠΑΟΚ, με τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ μετά από μια άτσαλη πτώση να πιάνει τον θώρακά του και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

Μάλιστα στον Μουκουντί τοποθετήθηκε μάσκα οξυγόνου με τον ίδιο να αποχωρεί πάνω σε φορείο, κάτι που φάνηκε ανησυχητικό, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στον πάγκο έχοντας αφαιρέσει τη μάσκα.

Μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ο Νίκολιτς φρόντισε να καθησυχάσει τους πάντες για την κατάσταση του Μουκουντί, αλλά και του Σταύρου Πήλιου, ο οποίος αντιμετώπισε ένα μικροπρόβλημα στο δεύτερο μέρος και έγινε και αυτός αλλαγή.

«Φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές στην άμυνα που άλλαξαν το πλάνο μας. Ο Πήλιος είχε μια μικρή ενόχληση πριν το ματς, αλλά έπαιξε και έδωσε το 100%. Και ο Μούκου όμως φαίνεται να είναι καλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.