Ο Κ. Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο gazzetta να εξηγήσει κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό.

Το πιο επώδυνο απ΄ όλα για τον Ολυμπιακό είναι ότι με βάση τα ίδια τα γεγονότα, τα δεδομένα, η ισοπαλία στη Λιβαδειά δεν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη. Ούτε είναι κάτι απρόσμενο. Για δύο πολύ σοβαρούς λόγους.

Ο πρώτος λόγος: Ατυχώς, μόνο η πρώτη φορά δεν είναι που η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αποτυγχάνει παταγωδώς να εκμεταλλευθεί τον παίκτη παραπάνω από αποβολή αντιπάλου της, δείχνοντας αδυναμία να σπάσει μία κλειστή άμυνα. Είναι η έκτη φορά, πέρυσι και φέτος!!!

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0, με τους γηπεδούχους να μένουν από το 42’, δηλαδή για πάνω από ένα ημίχρονο, με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Όζμπολτ.

Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, με τους φιλοξενούμενους να μένουν από το 92’ έως το 102’, δηλαδή στα 10 τελευταία λεπτά με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Παντελίδη.

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0, με την κυπριακή ομάδα να μένει με 10 παίκτες από το 25ο λεπτό, δηλαδή για πάνω από 70 λεπτά, λόγω αποβολής του Μπρούνο.

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, με τους γηπεδούχους να μένουν από το 74’ έως το 96’ με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καμαρά, με το σκορ ήδη στο 2-1.

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 1-0, με τους φιλοξενούμενους να μένουν από το 43΄, δηλαδή για πάνω από ένα ημίχρονο, με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λιούις στη φάση που έκανε το πέναλτι για το μοναδικό γκολ.

Στεάουα-Ολυμπιακός 0-0, με τους γηπεδούχους να μένουν από το 67’, δηλαδή για 30 λεπτά, με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπερλίτα.

Μιλάμε για έξι παιχνίδια, στα οποία η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε ούτε μισό γκολ (!!!), παρότι έμεινε με παίκτη παραπάνω για μεγάλα και πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, έως μικρότερα και μικρά χρονικά διαστήματα. Κι έτσι έμεινε σε τρεις ισοπαλίες 0-0 (!), μία ισοπαλία 1-1, έχασε ένα ματς που ήδη το έχανε (στην Τούμπα) και απλά κράτησε μέσα στο Καραϊσκάκη μία νίκη που ήδη είχε στα χέρια της με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να μας προξενεί καμία έκπληξη αυτό το 0-0 στη Λιβαδειά, είναι το τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος μακριά από το Καραϊσκάκη, με αντιπάλους τις άλλες ομάδες της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, δηλαδή με τις πιο δυνατές ομάδες.

Σε αυτά τα παιχνίδια του, ο Ολυμπιακός έχασε 1-2 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ κι έφερε ισοπαλίες 1-1 στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, 1-1 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και 0-0 με τον Άρη στο Χαριλάου. Μάλιστα, οι δύο ισοπαλίες 1-1 ήταν με τα γκολ της ισοφάρισης του να έρχονται στις καθυστερήσεις και στα δύο ματς. Με αυτό το δεδομένο, γιατί να κέρδιζε ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά, μία ομάδα που αντικειμενικά είναι καλύτερη φέτος κι από τον Παναθηναϊκό κι από τον Άρη;

Είναι περίπου το ίδιο πράγμα, με την ήττα 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική. Βάζοντας κάτω τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο του με ομάδες περίπου της ίδιας δυναμικότητας με τον φετινό Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα δεν ήταν ανεξήγητο. Ο Ολυμπιακός οριακά είχε κερδίσει και τον Άρη (2-1) και τον Βόλο (1-0) και τον Λεβαδειακό (3-2), ενώ με την Κηφισιά, που τότε ήταν ψηλά στη βαθμολογία είχε φέρει 1-1. Γιατί λοιπόν να μην χάσει από τον Παναθηναϊκό, που σε ατομικό επίπεδο είναι καλύτερος από αυτές τις ομάδες;

Ατυχώς, κάπως έτσι είναι η κατάσταση και δεν πρέπει να μας προκαλεί τεράστιες απορίες η νέα βαθμολογική απώλεια του Ολυμπιακού, πολύ απλά εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές δεν ήταν καθόλου ξαφνική.

Άσχετο: Λεπτομέρειες είναι αυτές, όμως όλα παίζουν το ρόλο τους. Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία οι παίκτες του Ολυμπιακού, σχεδόν όλοι, γλιστρούσαν (!) κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λιβαδειάς. Συνέβη μία, δύο, τρεις, πέντε φορές και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Να είχε ρίξει ο Λεβαδειακός παραπάνω νερό στον αγωνιστικό χώρο; Μα υπάρχουν, λένε, παπούτσια πλέον για κάθε κατάσταση. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κάθε κατάσταση. Εδώ σούταρε ο Ζέλσον κι έπεφτε χάμω. Πήγαινε να μαρκάρει ο Μπρούνο, χάμω κι αυτός.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Οι καθυστερήσεις στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός ήταν 10 προς 11 λεπτά! Καταμετρημένες. Από πέντε υποτίθεται τραυματισμούς (Παλάσιος, Λοντίγκιν, Κορνέζος και δύο Τσοκάι!), από τη διακοπή του αγώνα τέσσερις φορές για αλλαγές και από τη διακοπή της παρέμβασης του VAR στο ακυρωθέν γκολ.

Το ερώτημα είναι γιατί ο διεθνής διαιτητής Φωτιάς κράτησε οκτώ λεπτά καθυστέρηση, επιβραβεύοντας τις καθυστερήσεις των γηπεδούχων. Στα παιχνίδια που παίζει για το Γιουρόπα Λιγκ, το ίδιο κάνει; Αφαιρεί χρόνο από τις κανονικές καθυστερήσεις; Ακόμη και μέσα στο διάστημα των οκτώ λεπτών καθυστέρησης, υπήρξε δεύτερος «τραυματισμός» του Τσοκάι και διακοπή του αγώνα για σχεδόν ενάμιση λεπτό. Και όμως κράτησε μόνο 37 δευτερόλεπτα εξτρά χρόνο, σταματώντας τον Ολυμπιακό από την τελευταία επίθεση του.

Είναι διαιτητική δικαιοσύνη αυτό το πράγμα;

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😁😕