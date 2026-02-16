Οι πιθανότητες που έχουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ να ολοκληρώσουν την κανονική διάρκεια στην πρώτη θέση.

Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δεν έκρυβε καμία αλλαγή στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, καθώς τα ματς των 5 πρώτων ομάδων που μάχονται για τον τίτλο και την είσοδο στα play offs έληξαν ισόπαλα. Το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός, έμειναν στο 0-0, ενώ το παχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ στο 1-1.

Έτσι, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφοροποίηση, με την ομάδα της Βοιωτίας να είναι ουσιαστικά κερδισμένη, καθώς πέρασε μία αγωνιστική και έναν δύσκολο αντίπαλο, χωρίς να την πλησιάσουν οι «ερυθρόλευκοι».

Η μάχη ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για την 1η θέση

Ο μεγάλος χαμός γίνεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όπου ΑΕΚ, Ολυμπιαός και ΠΑΟΚ δίνουν μάχη για το ποιος θα ολοκληρώσει τα ματς της κανονικής διάρκειας, κατακτώντας την πρώτη θέση, με την ομάδα του Ραζβαν Λουτσέσκου να έχει ένα ματς λιγότερο...

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ-49

2. Ολυμπιακός-47

3. ΠΑΟΚ-46

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναλύοντας όλα τα δεδομένα, κατέληξε πως το μεγάλο φαβορί για να μπει στην pole position είναι ο Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να ακολουθεί στην δευτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην Τρίτη.

Οι πιθανότητες για την 1η θέση

1. Ολυμπιακός: 43,7%

2. ΑΕΚ: 33,2%

3. ΠΑΟΚ: 23,1%

🔴⚪️ Olympiacos' downward trend in 🏆 race continues... Oly now at 44%, with 🟡⚫️ AEK reaching 33% - their highest level this season!



🔵🟢 Levadiakos with a huge +12% boost in Top 4 chances after drawing with Olympiacos, and 🟢 Panathinaikos dropping 2 pts vs AEL!



🇬🇷 Greek… pic.twitter.com/KkUIrKULdn February 15, 2026

Το πρόγραμμα των ομάδων

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, στις επόμενες αγωνιστικές τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει ένα ματς περισσότερο να δώσει, ενώ υπάρχει και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα μέσα Μαρτίου στην Τούμπα.

ΑΕΚ

22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Ολυμπιακός

21/02 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

ΠΑΟΚ

22/02 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το Λεβαδειακός vs Παναθηναϊκός

Όσον αφορά την μάχη για την είσοδο στα play offs και την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως του τί θα γίνει στον τελικό του Κυπέλλου, βαθμολογικά δεν υπήρξε κάποια αλλαγή. Ωστόσο η μεγάλη διαφορά που υπήρχε στις πιθανότητες, μειώθηκε αρκετά...

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού είχε 60%, όμως πλέον έπεσε 50,2%, ενώ ο Λεβαδεακός από το 39,7%, ανέβηκε στο 46,6%

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακου

ΑΕΚ (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εκτός έδρας)

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού