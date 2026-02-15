Μπενίτεθ που αποδοκιμάστηκε για πρώτη φορά: «Να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού που μετά τις δηλώσεις του αποδοκιμάστηκε για πρώτη φορά, ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα πρέπει οι παίκτες του να τελειώνουν καλύτερα τις φάσεις.

Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» ακόμα δύο βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στην Λεωφόρο, σε έναν αγώνα που υπήρξαν πολλές αποδοκιμασίες ακόμα και μετά το 1-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ που για πρώτη φορά αποδοκιμάστηκε μόλις τελείωσε τις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά δεν δημιουργήσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από πολλές καθυστερήσεις. Δεχτήκαμε ένα γκολ από αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, ισοφαρίσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη.

Νομίζω είναι θέμα ακρίβειας και πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο δικό μας επιθετικό τρίτο. Να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να βγάζει αντεπιθέσεις. Το θέμα είναι να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις. Ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά είχαμε τέσσερις παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι και αυτό παίζει ρόλο».