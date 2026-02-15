ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Το δοκάρι του Γιόβιτς στο 90+4' (vid)
Η ΑΕΚ μπορεί να χρειάστηκε την απόκρουση του Στρακόσα στο πέναλτι του Γιακουμάκη, όμως συνολικά έκανε καλό παιχνίδι στη «λευκή» ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε δυο δοκάρια, με το δεύτερο στις καθυστερήσεις.
Στο 90+4' ο Στρακόσα έβγαλε άψογη μπαλιά προς τον Λιούμπισιτς, ο Αυστροκροάτης έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά προς τον αμαρκάριστο Γιόβιτς, ο οποίος έκανε τη γυριστή κεφαλιά και σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος ο Κοϊτά είχε σημαδέψει το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής.
