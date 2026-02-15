Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει ο Πανσερραϊκός τον Ατρόμητο στο Περιστέρι σε μια αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 21ης αγωνιστικής.

Την Δευτέρα στις 18:00 στο Περιστέρι πέφτει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Οι Σερραίοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και μετά έγινε γνωστή η αποστολή. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Φέλτες, ο Λιάσος που έχει ίωση, ο Αρμουγκόμ που ένιωσε ενοχλήσεις, ο τραυματίας Ουαγκέ και οι Μαρίνος, Παυλής, Πουρλιοτόπουλος, Ρουμιάντσεβ.

Αναλυτικά τα «λιοντάρια» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Κυριακής στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο την Δευτέρα 16/02 στις 18:00 στο γήπεδο του Περιστερίου.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρούκς, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός.

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Φέλτες, ο Λιάσος που έχει ίωση, ο Αρμουγκόμ που ένιωσε ενοχλήσεις, ο τραυματίας Ουαγκέ και οι Μαρίνος, Παυλής, Πουρλιοτόπουλος, Ρουμιάντσεβ».