ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Στο οριζόντιο δοκάρι η βολίδα του Κοϊτά
Η ΑΕΚ πλησίασε στο γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Κοϊτά σημάδεψε το δοκάρι.
Η ΑΕΚ «άγγιξε» το γκολ στο 40ο λεπτό του αγώνα πρωτιάς, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.
Ο Γιόβιτς έστρωσε στον Κοϊτά, ο οποίος έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού κι έφυγε άουτ. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή του Δικεφάλου στο ματς και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.
Η φάση της ΑΕΚ
@Photo credits: Βασίλης Βερβερίδης
