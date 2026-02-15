Η ΑΕΚ πλησίασε στο γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Κοϊτά σημάδεψε το δοκάρι.

Η ΑΕΚ «άγγιξε» το γκολ στο 40ο λεπτό του αγώνα πρωτιάς, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.

Ο Γιόβιτς έστρωσε στον Κοϊτά, ο οποίος έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού κι έφυγε άουτ. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή του Δικεφάλου στο ματς και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Η φάση της ΑΕΚ