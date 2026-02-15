Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη.

Ματσάρα που κανείς δεν... χάρηκε στη Νεάπολη. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με διαφορά δυο γκολ πριν συμπληρωθούν καν 10 λεπτά παιχνιδιού, η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 2-2, ενώ θα μπορούσε ακόμα και να κάνει την ανατροπή.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό, όταν ο Νους πήρε την μπάλα μετά από αδράνεια του Μαϊντάνα, πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Ανδρούτσο, ο αρχηγός του Ομίλου πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» ξανά στο 8ο λεπτό. Ο Πόμπο έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Νους έφυγε από τα αριστερά, πέρασε την μπάλα στον Αθανασίου, ο Έλληνας μπακ έκανε γύρισμα και ο Φούντας εξ επαφής έκανε το 0-2.

Η Κηφισιά «μπήκε» εκ νέου στο ματς στο 19ο λεπτό. Ο Αμανί δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο γόνατο του Κρίζμανιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-2.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε στο 74ο λεπτό. Κάθετη του Πόμπο, ο Νούνελι έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, σημάδεψε το δοκάρι με διαγώνιο σουτ και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-2, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε παρά την πίεση των γηπεδούχων.