Ο Νίκλας Ελίασον δεν βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα προκειμένου να προστατευτεί λόγω κάποιων ενοχλήσεων.

Η ΑΕΚ παρατάσσεται με επιθετικό δίδυμο τους Γιόβιτς και Βάργκα για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, από το οποίο λείπει ο Νίκλας Ελίασον, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την ανακοίνωση της ενδεκάδας της Ένωσης.

Ο Σουηδός εξτρέμ των κιτρινόμαυρων αποκόμισε ένα χτύπημα, το οποίο του είχε δημιουργήσει κάποιες μικρές ενοχλήσεις. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην ταξιδέψει με την αποστολή στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να προστατευτεί.

Όπως τονίζεται και από πλευράς ΑΕΚ, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, με τον Ελίασον να αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη διάθεση του Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, με τον νεοαποκτηθέντα Χακίμ Σαχαμπό επίσης να απουσιάζει.