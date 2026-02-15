Κηφισιά - ΟΦΗ: Ο Χρήστος Πρίτσας βράβευσε τον Κόντη πριν το ματς
Η «οικογένεια» της Κηφισιάς τίμησε τον Χρήστο Κόντη πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη, καθώς ο προπονητής των Κρητικών ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τα Βόρεια Προάστια.
Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, βράβευσε τον Έλληνα κόουτς, καθώς στην Κηφισιά έβγαλε το πρώτο του δελτίο ως ποδοσφαιριστής σε ηλικία 14 ετών (το 1989).
Τρία χρόνια αργότερα, το 1992, ο Κόντης έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στη Δ’ Εθνική, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στον Εθνικό . Θυμίζουμε πως ο κόουτς του ΟΦΗ έκανε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνίστηκε σε Πανιώνιο, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ.
Δείτε ΕπίσηςΚηφισιά – ΟΦΗ: Φοβεροί οι Κρητικοί πέτυχαν δύο γκολ πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο (vids)
Η ανάρτηση της Κηφισιάς
«Πριν από την έναρξη του αγώνα με τον ΟΦΗ, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστος Πρίτσας, βράβευσε τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Χρήστο Κόντη, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από την Κηφισιά, στην οποία έβγαλε το πρώτο του δελτίο ως ποδοσφαιριστής σε ηλικία 14 ετών (το 1989). Τρία χρόνια αργότερα, το 1992, έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στη Δ’ Εθνική, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στον Εθνικό Πειραιώς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.