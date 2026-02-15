Πριν τη σέντρα του αγώνα με τον ΟΦΗ ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, βράβευσε τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στα Βόρεια Προάστια.

Η «οικογένεια» της Κηφισιάς τίμησε τον Χρήστο Κόντη πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη, καθώς ο προπονητής των Κρητικών ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τα Βόρεια Προάστια.

Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, βράβευσε τον Έλληνα κόουτς, καθώς στην Κηφισιά έβγαλε το πρώτο του δελτίο ως ποδοσφαιριστής σε ηλικία 14 ετών (το 1989).

Τρία χρόνια αργότερα, το 1992, ο Κόντης έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στη Δ’ Εθνική, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στον Εθνικό . Θυμίζουμε πως ο κόουτς του ΟΦΗ έκανε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνίστηκε σε Πανιώνιο, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Πριν από την έναρξη του αγώνα με τον ΟΦΗ, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστος Πρίτσας, βράβευσε τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Χρήστο Κόντη, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από την Κηφισιά, στην οποία έβγαλε το πρώτο του δελτίο ως ποδοσφαιριστής σε ηλικία 14 ετών (το 1989). Τρία χρόνια αργότερα, το 1992, έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στη Δ’ Εθνική, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στον Εθνικό Πειραιώς».