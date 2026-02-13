Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει το πρότζεκτ της Τούμπας, με θεσμική στήριξη από την Περιφέρεια Μακεδονίας και παράλληλη προετοιμασία για τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο

Το ζήτημα της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα παραμένει ψηλά στην «ασπρόμαυρη» ατζέντα, καθώς πλέον οι εξελίξεις περνούν από το στάδιο του σχεδιασμού σε εκείνο της ουσιαστικής υλοποίησης, με διαδοχικές θεσμικές επαφές και συγκεκριμένα βήματα που αφορούν τόσο το ίδιο το έργο όσο και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Το πρότζεκτ συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, γι’ αυτό και οι θεσμικές επαφές αποκτούν, πλέον, ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως αθλητική υποδομή, αλλά ως έργο αστικής ανάπτυξης για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Αντιπροσωπεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ βρέθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την περιφερειάρχη Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά και τους συνεργάτες της, σε κλίμα συνεργασίας και κοινής στόχευσης. Τον σύλλογο εκπροσώπησαν η CEO Μαρία Γκοντσαρόβα, ο υπεύθυνος γηπεδικών εγκαταστάσεων Γιάννης Δημογιάννης, το μέλος της διοίκησης Μάριος Τσάκας και ο νομικός σύμβουλος Ανδρέας Παπαμιμίκος, παρουσιάζοντας αναλυτικά την πορεία των μελετών και τα στάδια που έχουν ήδη προχωρήσει για το νέο γήπεδο στην Τούμπα.

Στην ίδια πλευρά ΠΑΟΚ και Περιφέρεια

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε κυρίως η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, με την Περιφέρεια να εμφανίζεται έτοιμη να αναλάβει κομβικό ρόλο στο έργο του περιβάλλοντα χώρου. Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, δημιουργία πλατειών και πεζοδρόμων, ενίσχυση του πρασίνου, υπογειοποιήσεις οδών και χώρους στάθμευσης, ώστε το νέο γήπεδο να λειτουργήσει ως σύγχρονο αστικό τοπόσημο που θα εξυπηρετεί την πόλη επτά ημέρες την εβδομάδα.

Ο Μάριος Τσάκας έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετικό κλίμα και κοινή βούληση συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου που θα αποτελέσει πόλο έλξης για τη Θεσσαλονίκη.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, με πολύ θετική διάθεση να προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Η συζήτηση ξεκίνησε από την ανάπλαση της περιοχής της Τούμπας, ώστε όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης να μπορέσει να υποδεχτεί μια σύγχρονη υποδομή μέσα σε έναν ευχάριστο και ζωντανό χώρο, που θα λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας».

Όπως σημείωσε, στόχος του ΠΑΟΚ είναι η δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για την πόλη:

«Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη, έναν χώρο που θα αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες».

Από την πλευρά της, η περιφερειάρχης Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά ξεκαθάρισε πως η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα το εγχείρημα, χαρακτηρίζοντας το νέο γήπεδο «διαχρονικό όνειρο της οικογένειας του ΠΑΟΚ» αλλά και έργο με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή της Τούμπας.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τις προσπάθειες όλων των ομάδων που επιθυμούν σύγχρονες υποδομές, γιατί αυτές δημιουργούν προοπτικές τοπικής ανάπτυξης. Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι ένα διαχρονικό όνειρο της οικογένειας του συλλόγου, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης της περιοχής της Τούμπας».

Η περιφερειάρχης αποκάλυψε πως η Περιφέρεια προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στον περιβάλλοντα χώρο του έργου:

«Θα αναλάβουμε την ανάπλαση των δημόσιων χώρων γύρω από το γήπεδο. Μιλάμε για παρεμβάσεις στο πράσινο, δημιουργία πλατειών και πεζοδρόμων, υπογειοποίηση οδών και χώρους στάθμευσης. Πρόκειται για εργασίες που θα καταστήσουν πλήρως λειτουργικό το νέο γήπεδο και θα αναβαθμίσουν συνολικά την περιοχή».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών: «Η πρόθεση της Περιφέρειας είναι να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το έργο, ώστε να παραδοθεί στην κοινωνία ένα υπερσύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ».

Στην τελική ευθεία και η «μετακόμιση» του ΠΑΟΚ

Την ίδια ώρα, προχωρά και το ζήτημα της προσωρινής έδρας της ομάδας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου, Στέργιος Μπαλοδήμος, επιβεβαίωσε πως απομένουν μόνο τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ και το Υπουργείο, ώστε η ομάδα να αγωνίζεται εκεί από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο —σε αποδυτήρια, χλοοτάπητα και υποδομές— θα συμψηφιστούν με τα ενοίκια, ενώ παράλληλα «τρέχει» πρόγραμμα ανακαίνισης ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του γηπέδου.