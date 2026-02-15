Ματς (με φαβορί) ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της Ένωσης στην Θεσσαλονίκη και τη σημασία αυτής για την ομάδα του Νίκολιτς βαθμολογικά και όχι μόνο...

Πρέπει να ασχοληθούμε με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι στο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη με την ομάδα της Τούμπας προκειμένου να δείξουμε προτεραιότητα στο ποδόσφαιρο και να μην εστιάσουμε στους άλλους πρωταγωνιστές του συστήματος. Το σημειώνω αυτό διότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει στην έδρα της εκείνη, η οποία αν μη τι άλλο και δίχως να το αμφισβητεί κανείς αυτό, αποτελεί την αγαπημένη του συστήματος για περισσότερο από μια δεκαετία πλέον, η οποία όπως αναδεικνύουν όλα τα σχετικά ρεπορτάζ, το ελέγχει σε απόλυτο βαθμό! Προσοχή αυτό είναι κάτι που συνιστά δεδομένο και όχι κάτι το οποίο τίθεται σαν θέμα προς συζήτηση από τον οποιονδήποτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ως εκ τούτου το να επιχειρεί κανείς να αναδείξει μέσω αυτού του κομματιού (με δυσκολία έκφρασης και χρησιμοποίησης της ελληνικής γλώσσας) ότι ο αντίπαλός του... γκρινιάζει, απλά επιβεβαιώνει πως αποτελεί πρόσωπο με ανύπαρκτη ικανότητα αντίληψης και αδυναμία συγκροτημένης σκέψης, εκτός από τη στόχευση του να μοιράσει σότο και να βιάσει την αλήθεια όπως του επιβάλλουν να πράξει...

Στο αγωνιστικό λοιπόν κομμάτι, διότι τον κουτό (sic) δεν τον κερδίζεις και δεν πρέπει να ασχολείται κανείς περισσότερο μαζί του αλλά δεν πρέπει να επιτρέπεις να θεωρεί ότι πέτυχε και το σκοπό του, η ΑΕΚ με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας και την αξιοποίηση της ευκαιρίας από τις γκέλες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, κατάφερε να βγάλει τη... ταμπέλα τελικού για την ίδια από την αποψινή αναμέτρηση στην Τούμπα! Γεγονός εξαιρετικά σημαντικό αλλά παράλληλα να σημειώσω ότι ακριβώς ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος: ως τελικό δίχως αύριο για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος... Κι αυτό γιατί απέναντί του έχει μια ομάδα που είναι σε καλό momentum, παίζει στην έδρα του που είναι αήττητη για 15 ματς, έχει ένα δεμένο σύνολο με συγκεκριμένη και αρκετά καλή (και όχι προβλέψιμη όπως ο Ολυμπιακός) αγωνιστική ταυτότητα, αποτέλεσμα της δουλειάς του Λουτσέσκου (επί σειρά ετών στον πάγκο της ομάδας τους).

Προφανώς παίζει ρόλο το γεγονός ότι και η ΑΕΚ, η οποία είναι μια νέα ομάδα, με καινούριο (ξανά πολύ ικανό προπονητή) και διαφορετικά πρόσωπα στην ενδεκάδα της (συνήθως απο 4 εως 6 είναι οι παίκτες που έχουν έρθει φέτος και δεν ήταν πέρυσι), τρέχει ακόμη σημαντικότερο αήττητο στο πρωτάθλημα συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση έχει να χάσει παιχνίδι στο πρωτάθλημα από τις 26 του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, κοντά 4 μήνες, τη στιγμή που έχει βγάλει σούπερ απαιτητικό πρόγραμμα το οποίο και ολοκληρώνεται απόψε για την ομάδα του Νίκολιτς στην Τούμπα για την regular season. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν εύκολα ότι πρόκειται για τις δύο πλέον φορμαρισμένες ομάδες, οι οποίες προφανώς και δείχνουν δυνατότητα να το πάνε μέχρι το τέλος της διαδρομής, αλλά ας μείνουμε στο τώρα και στον αγώνα της Τούμπας ο οποίος για την ΑΕΚ συνιστά τεράστια ευκαιρία και έως εκεί.

Να υπενθυμίσω σε τούτο το σημείο ότι οι "κιτρινόμαυροι" και πέρυσι τέτοια εποχή πήγαν στην Θεσσαλονίκη και με υποχρέωση μεγαλύτερη για διπλό και τα κατάφεραν μια χαρά χάρη στον Λαμέλα αλλά και τη γενική απόδοση της ομάδας. Ήταν και τότε Φεβρουάριος και επειδή τα μπερδεύουν κάποιοι, τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ στην έδρα του πέρυσι τον πέτυχε η ΑΕΚ με Οντουμπάτζο, πριν το παιχνίδι πρωταθλήματος! Καλό σημάδι αυτό αλλά όχι κάτι ουσιαστικό για το καθαρά αγωνιστικό όπου σε αυτό το θετικό για την ομάδα του Νίκολιτς είναι οι απουσίες του αντιπάλου που δυσκολεύουν τη διαχείριση του παιχνιδιού για τον Λουτσέσκου και τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Συνιστά λοιπόν αγώνα ευκαιρία για αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα για τους πρωτοπόρους και όχι δήλωσης πρωταθλητισμού μιας και αυτή (σ.σ.: η δήλωση ντε) είναι αυταπόδεικτη από την πορεία της ΑΕΚ και την παρουσία της (περισσότερες φορές από την ομάδα της Τούμπας) στην κορυφή της βαθμολογίας στη διάρκεια της σεζόν...

Είναι ευκαιρία επίσης διότι αν κερδίσει η ΑΕΚ αυτό το ματς, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο μιας και φαβορί είναι ο αντίπαλος στην έδρα του, θα εξαρτάται αποκλειστικά η ομάδα από τα δικά της αποτελέσματα για να μπει στη διαδικασία των play off πρώτη και με διαφορά, εφόσον αξιοποιήσει βέβαια το πρόγραμμα που ακολουθεί και τα ματς που θα έχει μπροστά της η Ένωση. Εδώ να γράψω και το αυτονόητο: εννοείται πως αυτό που θέλουμε είναι να μην ασχοληθούμε καθόλου με τη διαιτησία και τις αποφάσεις της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Όπως ακριβώς έγινε και στο διπλό του ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια όπου κανείς δεν αναφέρθηκε σε διαιτητικές αποφάσεις κι ας γνώρισε την ήττα η ΑΕΚ αφού δεν έκρινε κανένα αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο βάση συνολικής εικόνας και καθαρών ευκαιριών προφανώς και αδικείται (ειδικά για το πρώτο 45λεπτο) από το αποτέλεσμα η Ένωση.

***Τεράστιο διπλό για την μπασκετική ΑΕΚ που και πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ θα έπρεπε να περάσει, προσπάθησε η Τσαρούχα να το μαζέψει σε επίπεδο διαφοράς και το έριξε κάτω από το +20 που ήταν για πλάκα, αλλά μια χαρά ήταν και το σύνολο 17 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Απίστευτο σερί για την ομάδα του Σάκοτα που έκανε πλάκα στον αντίπαλό του με έναν διαθέσιμο play maker και επί της ουσίας μια ομάδα με συνολικά εννέα παίκτες λόγω προβλημάτων. Την είχαν δεδομένη κάποιοι την ήττα της ΑΕΚ στην Πυλαία αλλά τόσο ξέρουν, άλλο τόσο δύναται να καταλαβαίνουν τη διαφορά... Πραγματικά Φοβερή ομάδα και δουλειά που θα έπρεπε να διαφημίζουν όσοι ασχολούνται με τα μπασκετικά στα ΜΜΕ!