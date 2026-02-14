Λεβαδειακός: «Περιμένουμε τις αντιδράσεις των αρμόδιων για το σημερινό παιχνίδι»

Στο Λεβαδειακό «βράζουν» με τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά, στο ματς με τον Ολυμπιακό, με τους Βοιωτούς να περιμένουν αντιδράσεις από τους αρμόδιους.

Ο Λεβαδειακός μπορεί να έπαιζε από το 41ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Όζμπολτ, με δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όμως κατάφερε να μείνει «όρθιος» κόντρα στον Ολυμπιακό και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας (0-0).

Μπορεί να υπάρχει ικανοποίηση στις τάξεις των Βοιωτών για την κατάθεση ψυχής των παικτών του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως υπάρχει δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά.

Μπορεί επισήμως στον Λεβαδειακό να μην προχώρησαν σε κάποιο σχόλιο για τις αποφάσεις του Έλληνα ρεφ, όμως όπως ανέφεραν οι άνθρωποι του κλαμπ υπάρχει αναμονή για την αντίδραση των αρμόδιων, όπως του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η ομάδα της Λιβαδειάς έχει πάρα πολλά παράπονα για τη διαιτησία, με αποκορύφωμα την δεύτερη κίτρινη, η οποία χαρακτηρίζεται «ανύπαρκτη».