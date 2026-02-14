Παπαδόπουλος: «Αντιδράσαμε μετά από ένα κακό παιχνίδι, θα παλέψουμε για την τετράδα»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό στη Βοιωτία.

Ο Λεβαδειακός έβγαλε αντίδραση μετά τον εντός έδρας αποκλεισμό από τον ΟΦΗ, καθώς «άντεξε» για περισσότερο από μισό παιχνίδι με αριθμητικό μειονέκτημα και αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ολυμπιακό, δίχως σκορ (0-0). Ο Νίκος Παπαδόπουλος στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA στάθηκε στην αντίδραση μετά το ματς Κυπέλλου και στο στόχο της τετράδας.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου

«Παίζαμε με μία πολύ καλή ομάδα, με ποιότητα. Όταν μένεις με τον Ολυμπιακό με 10 παίκτες το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αμυνθείς καλά και η ομάδα μου το έκανε πάρα πολύ καλά αυτό.

Οι παίκτες μου προσπάθησαν, τα έδωσαν όλα. Αντιδράσαμε μετά από ένα κακό παιχνίδι στο Κύπελλο, θέλαμε να πάμε στον τελικό και δεν σας κρύβω ότι στην προπόνηση μετά του αποκλεισμού αλλά και στην χθεσινή είδα πολλά κατεβασμένα κεφάλια.

Έχουμε δείξει ότι είμαστε μια καλή ομάδα και απέναντι σε αντιπάλους όπως είναι ο Ολυμπιακός, προσπαθούμε και παίρνουμε αποτελέσματα. Μένουν 5 παιχνίδια ξέρω ότι είναι δύσκολο μια ομάδα σαν τον Λεβαδειακό να παραμείνει στην τετράδα, όμως θα το παλέψουμε».