Φιλική επικράτηση για την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Οι Ούγγροι λύγισαν με 1-0 τη Σλοβενία των Τσέριν-Βέρμπιτς 1-0, λίγες ημέρες προτού υποδεχτούν την Εθνική Ελλάδος στην «Puskas Arena» την προσεχή Τρίτη (31/3) στο πλαίσιο των διεθνών φιλικών.

Δίχως τον Μπάρναμπας Βάργκα στην αποστολή, οι Ούγγροι βρήκαν το γκολ της νίκης στο 80΄με σκόρερ τον Σον. Για τη Σλοβενία αγωνίστηκε βασικός ο μέσος του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν, που έπαιξε για 84 λεπτά, ενώ νωρίτερα στο 62΄πέρασε ως αλλαγή στο ματς ο πρώην συμπαίκτης του στο Τριφύλλι και νυν επιθετικός του Λεβαδειακού, Μπέντζαμιν Βέρμπιτς.

Επόμενη φιλική αναμέτρηση για την Ουγγαρία εκείνη απέναντι στο σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το οποίο θα ψάξει την Βουδαπέστη την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης».