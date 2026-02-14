Οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0.

Ο Λεβαδειακός στάθηκε παλικαρίσια απέναντι στον Ολυμπιακό και τον κράτησε στο 0-0.

Οι Βοιωτοί στο 41' έμειναν με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Όζμπολτ με δεύτερη κίτρινη (η πρώτη για διαμαρτυρία στο 41' και η δεύτερη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα για μαρκάρισμα στον Τζολάκη), αλλά κατάφεραν να κρατήσουν τους Πειραιώτες άσφαιρους. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι απλά είχαν ορισμένες προϋποθέσεις για γκολ, αλλά τα σουτ κατέληγαν στα σώματα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός απείλησε με Τσικίνιο, Έσε, όμως, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το έκανε στο 70' ο Λεβαδειακός με τον Παλάσιος, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία από γύρισμα του Τσάπρα, ωστόσο, ο Τζήλος κάλεσε τον Φωτιά στο VAR, ο οποίος εξέτασε τη φάση κι ακύρωσε το γκολ για φάουλ στην αρχή της φάσης του Αργεντινού εξτρέμ στον Νασιμέντο.

Στο 74' ο Αντρέ Λουίζ με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στο 90' ο Ελ Καμπί αστόχησε στη μικρή περιοχή σε γυριστό σουτ. Σ' εκείνο το σημείο ο Λεβαδειακός άντεξε στα γεμίσματα των παικτών του Ολυμπιακού και πήρε τον βαθμό.

Τα highlights του αγώνα