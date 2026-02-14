Οι οπαδοί του Ολυμπιακού εξέφρασαν τα παράπονά τους στους παίκτες μετά το 0-0 με τον Λεβαδειακό.

Ο Ολυμπιακός είχε κακή εικόνα κόντρα στον Λεβαδειακό. Παρά το γεγονός ότι στο 41' οι Πειραιώτες απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, εξαιτίας της αποβολής του Όζμπολτ με δεύτερη κίτρινη, δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ κι έμειναν στο 0-0.

Η απόδοσή τους και φυσικά το αποτέλεσμα προκάλεσαν τον εκνευρισμό του κόσμου. Η απογοήτευση ήταν διάχυτη και οι παίκτες πήγαν με τη λήξη του αγώνα μπροστά στους οπαδούς τους. Στάθηκαν αμίλητοι με σκυμμένα κεφάλια κι άκουγαν τα παράπονα των οπαδών. Ορισμένοι έκαναν χειρονομίες, άλλοι φώναζαν και γενικά το κλίμα ήταν βαρύ μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα.

Δείτε φωτογραφίες