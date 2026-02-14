Στο 81ο λεπτό ο Παναιτωλικός έβαλε και 3ο γκολ με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR εντός έδρας για να γίνει έτσι το 3-1.

Ο Παναιτωλικός έκανε το 3-1 στο 81ο λεπτό στο ματς με τον Αστέρα στο γήπεδό του. Στο 81' ο Σμυρλής απέφυγε τον Άλχο, έστρωσε στον Μπουχαλάκη, ο οποίος σούταρε στα σώματα και η μπάλα έφτασε στον Άλεξιτς, ο οποίος έκανε το 3-1 με ένα διαγώνιο σουτ.

