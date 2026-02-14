Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet και αναγκάστηκε να αφήσει εκτός τους Κυριακόπουλο και Ίνγκασον.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή (15/02-21:00) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή μετά το φινάλε της.

Ο Ισπανός τεχνικός, που είχε έτσι κι αλλιώς σκοπό να κάνει αλλαγές κόντρα στους «βυσσινί», είδε τους Κυριακόπουλο και Ίνγκασον να μένουν εκτός τελευταία στιγμή από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Έλληνας αριστερός μπακ ταλαιπωρείται από μία ίωση ενώ ο Ισλανός κεντρικός αμυντικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του τις επόμενες μέρες.

Από την άλλη Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες τέθηκαν ξανά στην διάθεση του 65χρονου προπονητή, με τον πρώτο να ξεπερνά τις ενοχλήσεις που είχε και τον δεύτερο την ίωση που τον κράτησε εκτός χθες.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση και rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό έκαναν οι Πελίστρι, Τζούρισιτς και Ντέσερς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την ΑΕΛ Novibet

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Εκτός είναι και ο τιμωρημένος Τεττέη, που δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή καρτών που είχε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.