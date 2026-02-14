Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ τον Λεβαδειακό
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Λεβαδειακό εκτός έδρας. Η διάταξη των Πειραιωτών - που έχει για πρώτη φορά βασικό τον Λουίζ στο 3ο του παιχνίδι για φέτος στην Stoiximan Super League 1- για τον πολύ σημαντικό αυτόν αγώνα Πρωταθλήματος: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ και φορ ο Ελ Καμπί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας.