Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού κόντρα στον Λεβαδειακό. Πρώτη φορά βασικός ο Λουίζ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Λεβαδειακό εκτός έδρας. Η διάταξη των Πειραιωτών - που έχει για πρώτη φορά βασικό τον Λουίζ στο 3ο του παιχνίδι για φέτος στην Stoiximan Super League 1- για τον πολύ σημαντικό αυτόν αγώνα Πρωταθλήματος: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ και φορ ο Ελ Καμπί.