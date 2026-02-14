Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 19ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, χάρη σε υπέροχο γκολ του Αλεξάντρου Ματσάν.

Στο 19ο λεπτό ο Ρουμάνος έκανε το 1-2 σε κόρνερ από τα αριστερά με τον Λόμπάτο, απέφυγε τον Μπαρτόλο, και με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

O 26χρονος μεσοεπιθετικός σε 26 εμφανίσεις με τον Τίτορμο στο στήθος έχει 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ.