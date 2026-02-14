Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης: «Ζωγραφιά» Ματσάν και 1-0
Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 19ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, χάρη σε υπέροχο γκολ του Αλεξάντρου Ματσάν.
Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο, χάρη σε... εικαστική παρέμβαση του Αλεξάντρου Ματσάν!
Στο 19ο λεπτό ο Ρουμάνος έκανε το 1-2 σε κόρνερ από τα αριστερά με τον Λόμπάτο, απέφυγε τον Μπαρτόλο, και με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-0.
O 26χρονος μεσοεπιθετικός σε 26 εμφανίσεις με τον Τίτορμο στο στήθος έχει 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ.
