Το «Κυνήγι Του Χαμένου Θησαυρού» πρόσφερε για δεύτερη χρονιά μία όμορφη εμπειρία στα μέλη του AEK Kids Club.

Μια όμορφη δραστηριότητα έλαβε χώρα για δεύτερη χρονιά στην Allwyn Arena με το «Κυνήγι του χαμένου θησαυρού» στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά του AEK Kids Club.

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ γέμισε από παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, τα οποία συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι αναζήτησης, που τους επέτρεψε να συνδυάσουν τη διασκέδαση με ένα συναρπαστικό ταξίδι στο δοξασμένο παρελθόν του συλλόγου μας.

Παράλληλα, στο κλίμα των ημερών, στους μικρούς φίλους μοιράστηκαν μάσκες με τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών thw AEK, ενώ πήραν και αναμνηστικά κιτρινόμαυρα δώρα.