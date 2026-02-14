Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σήμερα (14/02) εκτός έδρας στη Λιβαδειά με ακόμη περισσότερο κόσμο στο πλευρό του, καθώς άνοιξε μία επιπλέον θύρα για τους φιλοξενούμενους.

Ο Ολυμπιακός, μετά το στραβοπάτημα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την περασμένη Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό (0-1), θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Έτσι λοιπόν σήμερα (14/02, 19:30) ταξιδεύει στη Λιβαδειά για να αναμετρηθεί εκτός έδρας με την ομώνυμη ομάδα της Στερεάς Ελλάδας, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον διατηρήσουν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας.

Στην προσπάθεια του αυτή, απέναντι στο σκληροτράχηλο σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου, θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, με τα εισιτήρια που βγήκαν στον «αέρα» να εξαντλούνται σε χρόνο ρεκόρ.

Τα ευχάριστα για τους φίλους των ερυθρόλευκων είναι πως εξασφαλίστηκαν επιπλέον εισιτήρια, καθότι άνοιξε ακόμα μία θύρα, ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη κι η δίψα των φίλων των Πειραιωτών για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Θυμίζουμε πως στην αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας δεν συμπεριλήφθηκε ο Ποντένσε, ο οποίος είναι τιμωρημένος για το συμβάν με την ομπρέλα στην Allwyn Arena, καθώς και οι Ορτέγκα, Ταρέμι, εξαιτίας του αριθμού των μη κοινοτικών παικτών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια:

Για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει το Σάββατο (14/2, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ κι εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.