Κάλενς: «Όταν είμαι έτοιμος 100% θα επιστρέψω»

Ο Αλεξάντερ Κάλενς παραμένει εκτός λόγω καρδιακού προβλήματος και σε Q&A τόνισε πως προτεραιότητα έχει η υγεία του, ενώ η επιστροφή του θα γίνει όταν νιώσει έτοιμος.

Ο Αλεξάντερ Κάλενς δίνει προτεραιότητα στην υγεία του και δεν βιάζεται να επιστρέψει στη δράση. Ο 33χρονος στόπερ της ΑΕΚ, που παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης τον τελευταίο χρόνο λόγω προβλήματος στην καρδιά που προέκυψε μετά από ίωση, μίλησε σε live Q&A στο TikTok για την κατάσταση της υγείας του και τα σχέδιά του για επιστροφή στο γήπεδο.

«Δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου και μόλις είμαι 100% έτοιμος, θα επιστρέψω. Μην ανησυχείτε, θα το καταλάβετε όταν έρθει η στιγμή», τόνισε αρχικά ο Κάλενς.

Όσον αφορά την εθνική ομάδα του Περού, ο διεθνής στόπερ σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι την επιστροφή μου στην εθνική. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες. Όταν είμαι έτοιμος 100%, θα δούμε αν θα επιστρέψω ή αν ο νέος προπονητής με καλέσει».

🇵🇪🚨 Alexander Callens reapareció en un LIVE y aseguró que, cuando se recupere, quiere volver a la Selección Peruana, aunque todo dependerá del nuevo DT, Mano Menezes.



Sigue con el problema cardíaco y lleva más de un año sin jugar. pic.twitter.com/Ad9DVAxKex February 13, 2026

Παράλληλα, σε ερώτηση για πιθανή επιστροφή στην πατρίδα του για λογαριασμό της Αλιάντσα Λίμα, τόνισε: «Όταν γίνω καλά».

Στην ΑΕΚ, ο Κάλενς μετρά 36 συμμετοχές και δύο γκολ στο πρωτάθλημα και το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ρεάλ Σοσιεδάδ, Χιρόνα, Νιού Γιόρκ Σίτι και Σπορτ Μπόις.