Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να «πετάξει» για Θεσσαλονίκη ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το μεσημέρι του Σαββάτου με προπόνηση στα Σπάτα την προετοιμασία της για το κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στη συνέχεια αναχώρησε για Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή της Ένωσης το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πάρει την πτήση της.

Στην αποστολή της ΑΕΚ επιστρέφουν οι Γιόβιτς και Ρέλβας που είχαν απουσιάσει από το ματς της περασμένης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό καθώς είχαν δηλωθεί να εκτίσουν.

Με την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η κιτρινόμαυρη αποστολή θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει.