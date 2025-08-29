Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Περού η ΑΕΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει στο δυναμικό της τον Αλεξάντερ Κάλενς, εφόσον αποσυρθεί.

Ο Αλεξάντερ Κάλενς βρίσκεται εννέα μήνες εκτός ποδοσφαιρού, λόγω του προβλήματος υγείας που έχει προκύψει με την καρδιά του. Ο διεθνής Περουβιανός στόπερ παραμένει στο ρόστερ της ΑΕΚ, έχοντας συμβόλαιο για ακόμα μια σεζόν, όμως όπως είναι προφανές η περίπτωση του χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς.

Το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακόμα και να αποσυρθεί στα 33 του χρόνια είναι ανοιχτό, όμως ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Όπως γράφτηκε στο Περού ο Δικέφαλος σκέφτεται να διατηρήσει το Κάλενς στην «οικογένεια» της, ως σκάουτερ στη Λατινική Αμερική.

«Στην ΑΕΚ παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του Αλεξάντερ Κάλεν. Σε περίπτωση που αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σκέφτονται να του προτείνουν θέση σκάουτερ στη Νότια Αμερική και θα είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση νέων ταλέντων για τον ελληνικό σύλλογο», αναφέρει ο δημοσιογράφος Τζιαν Φράνκο Ζελάγια.