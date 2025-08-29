ΑΕΚ: «Σκέφτεται να κάνει σκάουτερ τον Κάλενς αν αποσυρθεί», γράφουν στο Περού
Ο Αλεξάντερ Κάλενς βρίσκεται εννέα μήνες εκτός ποδοσφαιρού, λόγω του προβλήματος υγείας που έχει προκύψει με την καρδιά του. Ο διεθνής Περουβιανός στόπερ παραμένει στο ρόστερ της ΑΕΚ, έχοντας συμβόλαιο για ακόμα μια σεζόν, όμως όπως είναι προφανές η περίπτωση του χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς.
Το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακόμα και να αποσυρθεί στα 33 του χρόνια είναι ανοιχτό, όμως ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Όπως γράφτηκε στο Περού ο Δικέφαλος σκέφτεται να διατηρήσει το Κάλενς στην «οικογένεια» της, ως σκάουτερ στη Λατινική Αμερική.
«Στην ΑΕΚ παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του Αλεξάντερ Κάλεν. Σε περίπτωση που αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σκέφτονται να του προτείνουν θέση σκάουτερ στη Νότια Αμερική και θα είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση νέων ταλέντων για τον ελληνικό σύλλογο», αναφέρει ο δημοσιογράφος Τζιαν Φράνκο Ζελάγια.
🚨 En AEK Atenas 🇬🇷 siguen muy de cerca el estado de salud de Alexander Callens 🇵🇪, en caso se retire del fútbol lo van a considerar para ser scout del club en Sudamerica y sea el encargado de captar nuevo talentos de la región para el club griego. pic.twitter.com/pk81Z4VkLX— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 29, 2025
