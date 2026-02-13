Μεγάλο ματς στη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται για την 21η αγωνιστική την ΑΕΚ. Οι Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης αναλύουν στους Galacticos by Interwetten τα πλάνα των δύο προπονητών.

Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι έχει το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής, καθώς στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην «μάχη των δικεφάλων». Στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι αναφέρθηκαν στους Galacticos by Interwetten οι Γιώργος Τσακίρης και Σταύρος Σουντουλίδης.

Οι ρεπόρτερ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα μίλησαν για τα πλάνα των Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου εν' όψει της μεγάλης αυτής αναμέτρησης. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το τι είπαν.