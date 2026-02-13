Ολυμπιακός: Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή ενόψει Λεβαδειακού
Με τον Λορέντσο Πιρόλα εντός, αλλά τους Ντάνιελ Ποντένσε (τιμωρία), Ταρέμι και Ορτέγκα εκτός θα ταξιδέψει στη Βοιωτία ο Ολυμπιακός, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (14/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Πορτογάλο λόγω της τιμωρίας που του επιβλήθηκε για το περιστατικό στην ''Allwyn Arena'' με την ομπρέλα, ενώ ο Ιρανός στράικερ και ο Αργεντίνος αριστερός μπακ δεν θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» λόγω του κανονισμού που περιορίζει τους μη κοινοτικούς παίκτες.
Αντίθετα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός επιστρέφει, έπειτα από το παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου (2-0), όταν και είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων.
Αναλυτικά η αποστολή:
Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρόντινει, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιασίτζι, Ελ Κααμπί και Κλέιτον.
#LEVOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/6OfeUaZ8lv— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 13, 2026
