Ολυμπιακός: Πώς να μην γίνει κι αυτό, με άλλη ενέργεια και focus;

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta ένα απίστευτο φετινό φαινόμενο για τον Ολυμπιακό.

Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχει βάλει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα και για το Κύπελλο τα ίδια γκολ που έχει βάλει στο ένα τελευταίο παιχνίδι του στο Καραϊσκάκη για το Τσάμπιονς Λιγκ;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν μαθηματικά για να «βγει» ένα τέτοιο σενάριο; Αν πεις «από καθόλου έως ελάχιστες», λογικά μέσα θα είσαι. Κι όμως, ας θυμηθούμε ότι το τελευταίο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι το 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν, πριν από λίγες εβδομάδες. Κι ας καταγράψουμε τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις, επίσης εντός έδρας:

Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2

Ολυμπιακός-Βόλος 1-0

Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-1

Να λοιπόν που γίνεται! Ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει δύο γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο μέσα στο σπίτι του. Όσα γκολ έχει πετύχει στο ένα τελευταίο παιχνίδι του στο Τσάμπιονς Λιγκ μέσα στο σπίτι του.

Το δε χειρότερο απ΄ όλα; Το ένα από τα δύο γκολ ήταν με πέναλτι (του Ταρέμι), στην ισοπαλία με την Κηφισιά. Και το άλλο γκολ (του Ελ Κααμπί) ήταν με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να έχει υποστεί θλάση και με τον αναπληρωματικό του τερματοφύλακα να ζεσταίνεται για να πάρει τη θέση του.

Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το πιο σοβαρό, αυτή η αδυναμία του Ολυμπιακού να εκμεταλλευθεί τον παράγοντα έδρας, όχι μόνο στα ντέρμπι, αλλά ακόμη και κόντρα σε μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Την στιγμή κατά την οποία κερδίζει 2-0 μία από τις ξεκάθαρα καλύτερες ομάδες της Μπουντεσλίγκα όχι μόνο φέτος, αλλά εδώ και πολλά χρόνια.

Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, επειδή στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός βρίσκει ανοικτούς χώρους, γιατί οι αντίπαλοι του παίζουν μπάλα και δεν κλείνονται πίσω όπως οι ελληνικές ομάδες; Σίγουρα είναι μία παράμετρος κι αυτή. Κατά την γνώμη μου, όμως, όχι η βαρύνουσα. Πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα φέτος δίνει πολύ ενέργεια στους ευρωπαϊκούς αγώνες της και πολύ λιγότερη στους αγώνες της για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Κι όχι μόνο ενέργεια, αλλά και συγκέντρωση. Αυτό το πράγμα, το να χάνει ο Ολυμπιακός 0-1 από το 7ο λεπτό κι από τον ΠΑΟΚ κι από τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καραϊσκάκη, δεν παίζει. Σημαίνει ότι το focus που δίνεις στα παιχνίδια σου στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο είναι πολύ μικρότερο από το focus που έχεις στην Ευρώπη. Εάν οι παίκτες του Ολυμπιακού θεωρούν ότι έφτασαν το ταβάνι της καριέρας τους στο να παίξουν στο Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη τους φορά και δεν καίγονται να ξαναπαίξουν του χρόνου, τότε το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται. Ας παίζουν μόνο αυτοί που φαίνεται να θέλουν να ξαναπαίξουν του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Άσχετο: Λένε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, με αφορμή τη δυστοκία της ομάδας στα ντέρμπι με την ΑΕΚ (1-1) και τον ΠΑΟ (0-1), ότι ίσως έπρεπε να είχε μείνει ο Γιάρεμτσουκ. Ας αφήσουμε πέρα το ξεκάθαρο ότι ο Ουκρανός έφυγε κατόπιν δικής του επιθυμίας για να βρει χρόνο συμμετοχής εκεί που πήγε, στη Λιόν, να λάβουμε υπόψιν μας ότι ήταν τραυματίας, με θλάση στη γάμπα πάλι, και ότι άρχισε να προπονείται με την Ολιμπίκ μόλις προχθές. Δηλαδή κι εδώ να ήταν, δεν θα έπαιζε στα ντέρμπι, λόγω τραυματισμού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Θυμάστε τον Ζοάο Καρβάλιο, που όσο ήταν στον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να βρει ποτέ τον εαυτό του; Σας πληροφορώ ότι αναδείχθηκε καλύτερος μέσος του πορτογαλικού πρωταθλήματος τον περασμένο μήνα. Και γενικά διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του!

Οδεύοντας προς τα 29 χρόνια του, ο Πορτογάλος άσος έχει φέτος στο ενεργητικό του έξι γκολ (χωρίς πέναλτι) και οκτώ ασίστ στα 21 παιχνίδια του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα! Επιδόσεις τρομακτικές, ειδικά όταν μιλάμε για τη μικρομεσαία Εστορίλ. Και που τον φέρνουν πάλι στο στόχαστρο μεγαλύτερων ομάδων της Πορτογαλίας, αλλά και γενικά για μεταγραφή το καλοκαίρι.

