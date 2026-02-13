Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στον Λεβαδειακό με ακόμα περισσότερο κόσμο στο πλευρό του, καθώς ανοίγουν ακόμα δύο θύρες για τους φιλοξενούμενους.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής.

Τα ευχάριστα για τον κόσμο των ερυθρόλευκων είναι πως εξασφαλίστηκαν επιπλέον εισιτήρια, καθότι θα ανοίξουν ακόμα δύο θύρες ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες κι η δίψα των φίλων των Πειραιωτών στο να στηρίξουν την ομάδα τους.

Θυμίζουμε ότι στην αποστολή δεν θα είναι ο Ποντένσε ο οποίος τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για το συμβάν με την ομπρέλα στην Allwyn Arena.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας δοκιμάζονται αύριο στις 19.30 απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά 4άδας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια:

Για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει το Σάββατο (14/2, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ κι εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.