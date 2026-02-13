Ο Γιόνσον παραχώρησε συνέντευξη σε δανέζικο Μέσο εκφράζοντας παράπονα για το ότι δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Μετά από μια δεκαετία στο εξωτερικό, ο Γενς Γιόνσον ετοιμάζει βαλίτσες ώστε να επαναπατριστεί, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν στην ΑΕΚ. Σε συνέντευξή του στο δανέζικο Tipsbladet, ο 33χρονος μέσος αποκάλυψε πως η απόφαση να γυρίσει στη Δανία το προσεχές καλοκαίρι είναι οριστική, κυρίως λόγω της γέννησης της κόρης του.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα όσα είπε για τη φετινή και τη συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο Σέρβος τεχνικός τον έχει θέσει στο περιθώριο. «Ήρθε το καλοκαίρι και κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήταν ενθουσιασμένος μαζί μου», δήλωσε ο Γιόνσον, συμπληρώνοντας πως ενώ ο προπονητής του έδινε ασαφείς ελπίδες σε προσωπικές τους συζητήσεις, στην πράξη τον χρησιμοποίησε μόνο στα προκριματικά για την Ευρώπη.

Το οξύμωρο της υπόθεσης, σύμφωνα με τον παίκτη, είναι πως η διοίκηση της Ένωσης τού πρότεινε να ανανεώσουν τη συνεργασία τους προς το τέλος του καλοκαιριού, την ώρα που ο προπονητής τους είχε ήδη άλλα πλάνα. Ο Γιόνσον δεν έκρυψε την πικρία του για τον παραγκωνισμό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση της καριέρας μου, καταρρίπτω εβδομαδιαία τα ρεκόρ στα εργομετρικά, αλλά δεν παίζω».

Με το συμβόλαιό του να λήγει τον προσεχή Ιούνιο, ο Γιονσον στρέφει το βλέμμα του στη γενέτειρά του, με την πρώην ομάδα του, την Άαρχους να είναι ο πιθανότερος προορισμός του. Ο 33χρονος χαφ έφτασε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 κι έχει πανηγυρίσει με την ομάδα το νταμπλ το 2023. Φέτος έχει μόλις δύο εμφανίσεις στο Conference League.