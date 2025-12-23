ΑΕΚ: Ο Γιόνσον ενδιαφέρει την Πάφο, σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα
Το συμβόλαιο του Γενς Γιόνσον ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, με τον 32χρονο Δανό χαφ να μην υπολογίζεται στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα, ο Γιόνσον φέρεται να απασχολεί την Πάφο, η οποία ψάχνεται για την περίπτωσή του, όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα balla.com.cy.
Όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Πάφος αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ και ο Γιόνσον είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί στα υπόψιν της κυπριακής ομάδας.
Ο Γιόνσον ανήκει στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, μετρώντας συνολικά 107 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους, με τρία γκολ και δύο ασίστ. Τη φετινή σεζόν μετράει μόλις δύο συμμετοχές στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League παίζοντας ως αλλαγή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.