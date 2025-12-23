Κυπριακό δημοσίευμα υποστηρίζει πως μία από τις περιπτώσεις που καλοβλέπει η Πάφος είναι αυτή του Δανού μέσου της ΑΕΚ, Γενς Γιόνσον.

Το συμβόλαιο του Γενς Γιόνσον ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, με τον 32χρονο Δανό χαφ να μην υπολογίζεται στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα, ο Γιόνσον φέρεται να απασχολεί την Πάφο, η οποία ψάχνεται για την περίπτωσή του, όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα balla.com.cy.

Όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Πάφος αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ και ο Γιόνσον είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί στα υπόψιν της κυπριακής ομάδας.

Ο Γιόνσον ανήκει στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, μετρώντας συνολικά 107 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους, με τρία γκολ και δύο ασίστ. Τη φετινή σεζόν μετράει μόλις δύο συμμετοχές στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League παίζοντας ως αλλαγή.