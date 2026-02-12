Ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ έχει έναν μονόδρομο. Να μπει στην τετράδα, διαφορετικά κινδυνεύει με αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ και δεν θα μπορέσει να βρεθεί στον τελικό στο Πανθεσσαλικό και να διεκδικήσει έναν τίτλο.

Οι πράσινοι του Ράφα Μπενίτεθ, είδαν νωρίτερα και τον ΟΦΗ να παίρνει την πρόκριση επί του Λεβαδειακού κι αυτό το γεγονός μόνο καλό νέο δεν ήταν για το τριφύλλι. Τα πράγματα είναι απλά και πλέον ο Παναθηναϊκός έχει έναν μονόδρομο μπροστά του.

Να μπει στην τετράδα. Αν τερματίσει πέμπτος, σημαίνει ότι έχουν σίγουρα τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Λεβαδειακός. Το πέμπτο εισιτήριο θα το πάρει ή ο ΟΦΗ ή ο Παναθηναϊκός σ' αυτή την περίπτωση. Ο ΟΦΗ θα το έχει στα χέρια του αν πάρει το Κύπελλο και θα πάει στα playoffs του Europa League. Άρα, θα έχει εξασφαλισμένο το Conference η ομάδα της Κρήτης.

Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο, τότε το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάει στην πέμπτη ομάδα. Αυτή που θα τερματίσει πρώτη στα playoffs των θέσεων 5-8. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πρέπει στα επτά ματς που έχει για το πρωτάθλημα να προσπεράσει πάση θυσία τον Λεβαδειακό. Για να μην περιμένει από τον ΠΑΟΚ να πάρει το Κύπελλο. Και να μην έχει άγχος μην πάθει καμιά ζημιά στα playoffs 5-8. Εκεί μειώνεται η διαφορά και με την ψυχολογία στο ναδίρ από το κάζο, δεν αποκλείεται να υποστεί νέο πατατράκ. Η τετράδα, λοιπόν, είναι μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό.

Αν κατηφορίσει το τρόπαιο στο Ηράκλειο, Ευρώπη αντίο για τον Παναθηναϊκό. Εφόσον φυσικά δεν μπει τετράδα. Κι αυτό θα είναι τεράστιο οικονομικό πλήγμα και φυσικά για το πρεστίζ του συλλόγου. Και αγωνιστικό, διότι ένα μεγάλο κι ακριβό ρόστερ θα παίζει σε δύο διοργανώσεις και δεν θα είναι απλό ένας προπονητής να μοιράζει τον χρόνο για να έχει και στην καλύτερη κατάσταση τα αποδυτήρια. Τη στιγμή που έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια ένα τεράστιο άνοιγμα, με πολλές και ακριβές μεταγραφές.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει τετράδα για να εξασφαλίσει έστω και ως τέταρτος τα προκριματικά του Conference League. Αν πάρει ο ΟΦΗ την κούπα θα μείνει στην τρίτη διοργάνωση της UEFA. Και θα πρέπει να κάνει μόνο προκρίσεις. Ένα στραβοπάτημα το καλοκαίρι, πάλι θα τον αφήσει εκτός Ευρώπης. Αν το κατακτήσει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ, τότε θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League ο Παναθηναϊκός. Και θα έχει ένα «κανονάκι». Αν τερματίσει τέταρτος. Το να πάει πιο ψηλά και να πάρει καλύτερο εισιτήριο, τώρα μοιάζει απίθανο.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

21η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (15/2)

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (15/2)

22η αγωνιστική

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (22/2)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)