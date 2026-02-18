Η Λεβερκούζεν ψάχνει εκδίκηση κόντρα στον Ολυμπιακό και το Gazzetta αναλύει τα όσα είδαμε από τους Γερμανούς στο «Γ. Καραϊσκάκης, αλλά και την αγωνιστική ανύψωση που ακολούθησε.

Ήταν η βραδιά που ενέπνευσε την πρόκριση. Η σπίθα πίσω από την ανατροπή. Μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν άλλωστε, ο Ολυμπιακός έβλεπε τις πιθανότητες παρουσίας του στα play-offs του Champions League αρκετά συρρικνωμένες. Η νίκη απέναντι στη Λεβερκούζεν ήταν μονόδρομος και με στυλοβάτη τον Κωνσταντή Τζολάκη, οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία την αποστολή!

Περίπου είκοσι ημέρες αργότερα η μοίρα εξύφανε με τέτοιο τρόπο τον ιστό της ώστε Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν να κοντραριστούν ξανά στο ίδιο γήπεδο για τα play-offs. Αυτή τη φορά ωστόσο, οι δυο τους γνωρίζουν λίγο καλύτερα τι πρέπει να περιμένουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρώτο σκέλος του ζευγαριού. Τί είδαμε όμως πράγματι από τις Ασπιρίνες στο προηγούμενο ραντεβού με τον Ολυμπιακό κι τί έχει αλλάξει μέσα στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει;

Διαπεραστική Λεβερκούζεν, αλλά χωρίς... δόντια

Το γεγονός πως ο Κωνσταντής Τζολάκης πήρε το βραβείο του MVP του αγώνα, ενώ το όνομά του συμπεριλήφθηκε στην ενδεκάδα της αγωνιστικής του Champions League, αποτυπώνει τη μεγάλη εικόνα γύρω από την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είχε τα γκολ και την ουσία, όμως οι Γερμανοί του προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ κατέβασε την ομάδα του στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σύστημα 3-4-2-1, το οποίο σε φάση άμυνας έπαιρνε μορφή 5-3-2 και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις 4-4-1-1. Οι ποδοσφαιριστές της Λεβερκούζεν διατηρούσαν κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους κι όταν έπαιρναν τη μπάλα στα πόδια υπερφόρτωναν τον άξονα ώστε να διατηρούν τον έλεγχο της κατοχής, με την παρουσία δυο κεντρικών μέσων, αλλά και τα undelap των δυο μπακ-χαφ που έρχονταν πιο κεντρικά να αποδεικνύονται καταλυτικά για να αποφορτίσουν το πρέσινγκ του Ολυμπιακού.

Χάρη σε αυτή τη στρατηγική εκτόξευσαν τα ποσοστά κατοχής στο 72%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο τους (δεύτερος μεγαλύτερος στο Champions League πίσω μόνο από τη Μάντσεστερ Σίτι) που κυμαίνεται στο 63%. Πρόκειται φυσικά και για το αποτέλεσμα πίσω από το γρήγορο προβάδισμα του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί να μην είχε την κατοχή της μπάλας, είχε όμως τις στιγμές. Κι ένα «τείχος» στο τέρμα για να απομακρύνει κάθε κίνδυνο.

Ενόψει της ρεβάνς στον Πειραιά βέβαια το παραγωγικό αποτύπωμα των Γερμανών οφείλει να προβληματίζει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Αλέις Γκαρθία είχε ξεχαρβαλώσει τις γραμμές των Ερυθρόλευκων με 32 διαπεραστικές πάσες, αριθμός-ρεκόρ στη φετινή League Phase! Και το γεγονός πως οδηγεί την κούρσα στη σχετική κατηγορία με 133 στο σύνολο προειδοποιεί τον Ολυμπιακό πως οφείλει να βρει τη λύση απέναντι στον μετρονόμο της Λεβερκούζεν, αν θέλει να περιορίσει την εύρυθμη λειτουργία της.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν κόντρα στον Ολυμπιακό (3-4-2-1): Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Βάσκεθ, Γκριμάλδο, Φερνάντεθ, Αλέις Γκαρθία, Μάζα, Πόκου, Κοφανέ

Τα «πιόνια» που επιστρέφουν σε άμυνα κι επίθεση

Πέρα όμως από το στρατηγικό πλάνο στη σκακιέρα, το ποδόσφαιρο κρίνεται από στιγμές.. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα και στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός είχε το «δάγκωμα» που έλειπε από τους Γερμανούς και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του για να πάρει τη νίκη. Στην άτυπη ρεβάνς ωστόσο ο Κάσπερ Χιούλμαντ μπορεί να υπολογίζει σε δυο ονόματα με αισθητή απουσία από το προηγούμενο ματς στο «.Γ Καραϊσκάκης».

Ο Έντμοντ Ταπσόμπα άλλωστε - ο κορυφαίος κεντρικός αμυντικός της - αυτή τη φορά θα είναι διαθέσιμος για τις Ασπιρίνες. Και με την παρουσία του αυτόματα σουλουπώνει την αμυντική της εικόνα. Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως ο Αφρικανός έχει μπει στα «ραντάρ» ακόμα και της Μπάγερν Μονάχου, η οποία τον καλοβλέπει ενόψει του θερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Συνάμα ο Κάσπερ Χιούμαντ θα μπορεί να υπολογίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και στον Πάτρικ Σικ στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος ήταν μεν στην αποστολή του Πειραιά, αλλά αποδείχθηκε ανέτοιμος μετά από έναν τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει. Με έντεκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ο Τσέχος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ των Γερμανών μαζί με τον Αλεχάνδρο Γκριμάλδο, αφήνοντας πίσω τον Κριστιάν Κοφανέ που δεν ανταπεξήλθε στην αρμόζουσα περίσταση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Ιπτάμενη» Λεβερκούζεν μετά την ήττα στον Πειραιά

Οι δυο τους αυτομάτως ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική της αντιπάλου του Ολυμπιακού, η οποία στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία σε Γερμανία και Ευρώπη. Μπορεί άλλωστε να ηττήθηκαν στον Πειραιά, όμως η εικόνα τους κάθε άλλο από προβληματική έδειχνε. Και τα αποτελέσματα που ακολούθησαν απέδειξαν πως... γίνεται δουλειά στη «BayArena».

Στα έξι ματς που έχει δώσει έκτοτε η Λεβερκούζεν έχει πανηγυρίσει πέντε νίκες και μια ισοπαλία, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό αήττητο. Με όπλο τον επιθετικό πλουραλισμό και με ενεργητικό τα 15 γκολ, οι Ασπιρίνες νίκησαν κατά σειρά τις Βέρντερ Βρέμης (1-0), Βιγιαρεάλ (3-0), Άιντραχτ (1-3), Ζανκτ Πάουλι σε Κύπελλο και πρωτάθλημα (3-0 και 4-0 αντίστοιχα), ενώ στη μοναδική φορά που πέταξαν βαθμούς κόλλησαν στο 1-1 στην έδρα της Γκλάντμπαχ.

Χάρη σε αυτή την φόρμα κατάφεραν επιστρέψουν με φόρα στο κυνήγι της Ευρώπης στη Bundesliga, καθώς τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στην 6η θέση με ματς λιγότερο από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Πλέον οι Ασπιρίνες επιστρέφουν στην Ελλάδα με διαφορετικό αέρα για να ψάξουν την εκδίκηση κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος με τη σειρά του θα καταστρώσει το δικό του πλάνο για να επαναλάβει το θρίαμβο του Ιανουαρίου.