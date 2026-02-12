Η νομική υπηρεσία του Ολυμπιακού πήρε θέση για το επίμαχο βίντεο με τον Ντάνιελ Ποντένσε και μέσα στην ημέρα αναμένεται η απόφαση για την ποινή του.

Εκδικάστηκε η δίωξη που έγινε στον Ντάνιελ Ποντένσε για το επίμαχο βίντεο στην allwyn Arena που τον δείχνει να πετά μία ομπρέλα στην εξέδρα, με τη νομική υπηρεσία του Ολυμπιακού να παίρνει θέση.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως το βίντεο είναι μονταρισμένο καθώς «κόπηκε» για να φανεί μόνο η κίνηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα αναμένεται η απόφαση για τη ποινή μέσα στη μέρα.

Να θυμίσουμε πως το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση και της δίωξης του Μάριου Ηλιόπουλου, με τους Πειραιώτες να καταγγέλλουν τα όσα είπε