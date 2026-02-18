Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Ξέρεις από μπάλα και το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
Τετάρτη σήμερα (18/02) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και στους Galacticos, για να μάθετε όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της μεγαλής μάχης του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν για το Champions League.
Η δράση ξεκινάει στις 19:45 με την Καραμπάχ να φιλοξενεί στο Αζερμπαϊτζάν τη Νιούκαστλ για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League (Cosmote Sport 3). Αργότερα στις 22:00 η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 5), η Μπόντο Γκλιμτ την Ίντερ (Cosmote Sport 3) και φυσικά στο μεγάλο ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Γ.Καραϊσκάκης» τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 2/MEGA).
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας η Λεβάντε φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ (21:00, Nova Sports Prime), η Μίλαν τη Κόμο (21:45, Cosmote Sport 9) και η Γουλβς την Άρσεναλ (22:00, Nova Sports Premier League).
Στο μπάσκετ οι προημιτελικοί του Alwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ ολοκληρώνονται σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αρχικά στις 17:00 ο Ηρακλής θα αναμετρηθεί με τη Μύκονο (ΕΡΤ2), ενώ στις 20:00 (ΕΡΤ2) ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
Μέτα από την ολοκλήρωση του αγώνα των πρασίνων, στις 22:00, συντονιστείτε στο Gazz Floor που θα έχει όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο του αγώνα, ενώ στις 24:00 έρχεται το «Ξέρεις από μπάλα;», με τους με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να ανοίγουν τις γραμμές και να δέχονται στον αέρα τα τηλεφωνήματα του κοινού.
Τέλος στο τένις, στις 14:00 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ντάνιλ Μεντβέντεφ στα πλαίσια του δεύτερου γύρου του ATP της Ντόχας (Cosmote Sport 6).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μεντβέντεφ - Τσιτσιπάς (14:00, Cosmote Sport 6)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ηρακλής - Μύκονος (17:00, ΕΡΤ2)
- Καραμπάχ - Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 3)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (20:00, ΕΡΤ2)
- Λεβάντε - Βιγιαρεάλ (21:00, Nova Sports Prime)
- Μίλαν - Κόμο (21:45, Cosmote Sport 9)
- Γούλβς - Άρσεναλ (22:00, Nova Sports Premier League)
- Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 5)
- Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 2/MEGA)
- Gazz Floor (22:00, Gazzetta Youtube)
- Ξέρεις από μπάλα; (24:00, Gazzetta Youtube)
