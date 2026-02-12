ΠΑΕ Άρης: «Στην ΠΑΕ Άρης θα δοθούν μόνο δέκα προσκλήσεις»!

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης έκανε γνωστό το αίτημα για την εξασφάλιση εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα στον Βόλο και ότι ο ΝΠΣ θα δώσει μόνο δέκα προσκλήσεις.

Ανεξαρτήτως της θέσης του ΝΠΣ Βόλου, η ΠΑΕ Άρης κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση εισιτηρίων ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (14/2, 20:00) με τη θεσσαλική ομάδα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τα μέτρα τάξης. Η απάντηση που εισέπραξε ήταν αρνητική και μάλιστα με ανακοίνωσή της σημείωσε ότι α) θα δοθούν μόλις δέκα προσκλήσεις για τα μέλη του δ. σ. της εταιρίας και β) να μην ταξιδέψουν οι οπαδοί του Άρη στη θεσσαλική πόλη. Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο των κακών σχέσεων που έχει η ΠΑΕ Άρης με τον ισχυρό άνδρα του ΝΠΣ και Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ στη σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα τάξης του αγώνα Βόλος Ν.Π.Σ.-ΑΡΗΣ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» ζήτησε εισιτήρια, ωστόσο η απάντηση από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας ήταν αρνητική στο σχετικό αίτημα.

“… ενημερώνουμε ότι θα δοθούν στην ΠΑΕ Αρης ΜΟΝΟ οι 10 προσκλήσεις που προβλέπονται για το Δ.Σ.”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Βόλου Ν.Π.Σ.

Ως εκ τούτου, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητά από τον κόσμο της ομάδας μας να μην ταξιδέψει το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.