Οι επιστροφές βασικών ποδοσφαιριστών προσθέτουν επιλογές πιο σημαντικό είναι όμως να οδηγήσουν και στη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας.

Σπανίως συνέβη στη διάρκεια της χρονιάς, φαίνεται όμως στην επανέναρξη της Stoiximan Superleague κι ενόψει της πρεμιέρας των Playoff 5-8 απέναντι στον Λεβαδειακό, το απουσιολόγιο του Άρη θα είναι λευκό. Ερωτηματικό παραμένει ο Κώστας Γαλανόπουλος ο οποίος έχει συμπληρώσει δύο μήνες εκτός δράσης, λόγω τενοντίτιδας και επί του παρόντος δεν υπάρχει εκτίμηση για την ημερομηνία επιστροφής του στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων, πολλώ δε μάλλον στους αγώνες. Αντιθέτως, ο Νόα Σούντμπεργκ ήδη προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα ενώ στο ίδιο μονοπάτι βαδίζει και ο Φρέντρικ Γένσεν του οποίου η απώλεια κόστισε αρκετά.

Αυτές οι δύο προσθήκες, μαζί και με την επιστροφή παικτών οι οποίοι εξέτισαν ποινές, διευκολύνουν τη δουλειά του Μιχάλη Γρηγορίου καθώς του προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογές σε δύο γραμμές. Για σημαντικό χρονικό διάστημα και πέραν των Ούρος Ράτσιτς-Μάρτιν Χόνγκλα δεν είχε επιλογές στον άξονα της μεσαίας γραμμής και το συγκεκριμένο γεγονός τον οδήγησε στην αλλαγή του ρόλου του Μπενχαμίν Γκαρέ. Με την επιστροφή του Γένσεν, ο Αργεντίνος winger μπορεί να επιστρέψει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Ο 52χρονος τεχνικός τοποθετήθηκε εξάλλου για την περίπτωση του Γκαρέ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι… «έδειξε ότι μπορεί να παίξει και στη θέση του επιτελικού μέσου αλλά είναι προτιμότερο για κάθε παίκτη να αγωνίζεται στη φυσική θέση του».

Η δε επιστροφή του Σούντμπεργκ προσφέρει επιλογή στο κέντρο της άμυνας. Στον τελευταίο μήνα, ο Άρης πορεύτηκε με το δίδυμο των Φαμπιάνο-Ροζ. Στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια λύση ανάγκης. Με παθητικό τερμάτων τα δύο γκολ σε τρεις αγώνες, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο δίδυμο ήταν αποδοτικό. Στην πραγματικότητα όμως, ο Άρης βασίστηκε περισσότερο στη δράση του τερματοφύλακά του παρά στην αγωνιστική σταθερότητα των στόπερ.

Πέραν όμως της αύξησης των επιλογών, ζητούμενο για τον Άρη είναι η αγωνιστική βελτίωση καθώς αποτελεί τον μοναδικό τρόπο διεκδίκησης της 5ης θέσης. Οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς απέχουν έξι βαθμούς από τον Λεβαδειακό, έχουν να λογαριάσουν επίσης το μειονέκτημα που ήδη έχουν απέναντι στον ΟΦΗ λόγω των δύο ηττών τους στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι η θεαματική βελτίωση είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να κυνηγήσουν τον ελάχιστο δυνατό στόχο και πολλά θα φανούν από την πρεμιέρα των Playoff όπου είναι αναγκαίο να μειώσουν τη βαθμολογική απόσταση από την ομάδα της Λιβαδειάς.