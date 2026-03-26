Άρης: Ο φάκελος «Αθανασιάδης», ο Ηρακλής και το εξωτερικό

Η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στον Άρη καθιστά πρόωρη κάθε συζήτηση για το μέλλον, αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιώργου Αθανασιάδη.

Μέχρι στιγμής, οτιδήποτε έχει αναφερθεί για τον Γιώργο Αθανασιάδη εντάσσεται στον (απεριόριστης έκτασης) κύκλο των φημών. Σαν για παράδειγμα αυτές που θέλουν τον 32χρονο τερματοφύλακα του Άρη να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ηρακλή. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι τούτο δεν υφίσταται παρότι οι «κυανόλευκοι» κινήθηκαν για την απόκτησή του αλλά η πρόταση που κατέθεσαν, σε καμία περίπτωση, δεν ικανοποιεί τον Αθανασιάδη. Προφανώς δεν έχουν σταματήσει οι επαφές, προς το παρόν όμως υπάρχει τεράστια διαφορά στο οικονομικό.

Με τις δε εμφανίσεις που πραγματοποίησε φέτος είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα επιδιώξει την ανανέωση της συνεργασίας μαζί του αλλά στην όλη… ρευστότητα που επικρατεί στους «κίτρινους» και αφορά την επόμενη μέρα του club, ακόμη κι αυτή η συζήτηση μοιάζει πρόωρη.

Είναι γνωστό εξάλλου ότι μήνες τώρα επιδιώκεται η εύρεση διάδοχης κατάστασης στο ιδιοκτησιακό, γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου – έχοντας έρθει σε επαφή και συνεννόηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη – τα μέλη του ΑΣ Άρης προχώρησαν σε συζητήσεις με υποψήφιους αγοραστές της εταιρίας. Είναι επίσης γνωστό ότι προς αυτήν την κατεύθυνση ήρθαν σε επαφή με επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως ακόμη και ότι περιμένουν να δουν τους καρπούς των προσπαθειών τους καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Κοινώς, μέχρι το τέλος του Απρίλη θα φανεί αν όντως υπάρχει προοπτική ιδιοκτησιακής αλλαγής ή όχι. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν σχεδιάζει την επόμενη χρονιά.

Επιστρέφοντας στην υπόθεση του Γιώργου Αθανασιάδη, το περασμένο καλοκαίρι ο έμπειρος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Καθώς έκανε καλή σεζόν, είναι δεδομένο ότι θα επιδιώξει να την εξαργυρώσει, δεν δείχνει όμως και σημάδια βιασύνης. Θα περιμένει να δει τις όποιες προοπτικές θα παρουσιαστούν και κατά τις ίδιες πηγές, η ιδέα του εξωτερικού δείχνει να τον γοητεύει περισσότερο.