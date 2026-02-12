Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τον Ηλιόπουλο που απέδειξε - ανέδειξε την πραγματική ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου και για το ξεγύμνωμα σε Μακέλι...

Καλημέρες σας... Ρίξατε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων; Στη θεματολογία των ΜΜΕ στο διαδίκτυο το οποίο μονοπωλεί το ενδιαφέρον των πολιτών για την ενημέρωσή τους; Στα social media και τις δημιουργημένες σελίδες που υπάρχουν για να επηρεάζουν και να επιβάλλουν (όχι όλες προφανώς) την είδηση και τη σκοπιά από την οποία βολεύει αυτούς που τους τα έσκασαν για να κάνουν τη δουλίτσα; Είδατε πουθενά τα όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Γουδί μετά την κλήση του για τις δηλώσεις που έκανε με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό; Τότε που απόλυτα δικαιολογημένα ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ξέσπασε για ένα παιχνίδι που ετσιθελικά έκρινε η διαιτησία του Μακέλι και του συμπατριώτη του στο VAR με τις αποφάσεις τους και δεν επέτρεψαν στην Ένωση να κατακτήσει το τρίποντο για το οποίο μόχθησαν οι "κιτρινόμαυροι" στον αγωνιστικό χώρο!

Προφανώς και δεν βρήκατε κάπου την είδηση: την προσπέρασε η πλειονότητα των ΜΜΕ (να παινέψουμε το ...σπίτι μας μιας και το Gazzetta το ανέδειξε και με τη live εκδίκαση και τα κείμενα που συνόδευσαν την είδηση με κάθε λεπτομέρεια) και την ...ξεπέταξε! Πριν όμως φτάσουμε στο χθες και μετά την κλήση του Ηλιόπουλου δήθεν για να απολογηθεί για τις δηλώσεις του για τα περί "ντροπής του ποδοσφαίρου", παντού και για τουλάχιστον δυο μέρες, διάβαζαν όλοι για την πειθαρχική δίωξη στον Ηλιόπουλο και υπήρχαν βαρύγδουπες αναφορές που υπογράμμιζαν με σκωπτικό ύφος ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί και να αποδείξει τα όσα ισχυρίστηκε. Μάλιστα με απαξιωτικά σχόλια έλεγαν και έγραφαν "ας αποδείξει τώρα τι εννοούσε με το σόου του" και εννοείται από χθες πραγματικά αγνοούνται οι συντάκτες των κειμένων αυτών αλλά προφανώς και εκείνοι που έδωσαν τη σχετική εντολή...

Στην πραγματικότητα ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέδειξε και απέδειξε με απόλυτο τρόπο, ενώπιον δικαιοσύνης και Μέσων (όσων, λίγων από τα ΜΜΕ η αλήθεια είναι, βρέθηκαν στο Γουδί και την εκδίκαση της υπόθεσης), την απόλυτη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου: με στοιχεία, με γεγονότα, όχι ΑΟΥΑ, αλλά με πράγματα και καταστάσεις που τις γνωρίζουν ΟΛΟΙ! Και δεν αναφέρομαι μόνο στα θέματα του παρασκηνίου τα οποία τα αναδεικνύουν μόνοι τους οι ίδιοι, με συναντήσεις και ραντεβού για να αλλάξουν τα κόζια, αλλά και για τα υπόλοιπα όπως είναι η βία, με αναφορές με λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα σκηνικά έως και τις μέρες μας. Την ίδια ώρα εννοείται πως αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέρεια στο παρασκήνιο της επιλογής του Μακέλι για το ματς με τον Ολυμπιακό και όλα όσα έκανε από πριν η ΑΕΚ, με κάθε στοιχείο και ενέργεια με πρόσωπα στο προσκήνιο (Λανουά, Γκαγκάτση) και όχι στο παρασκήνιο!

Αναδείχθηκαν θέματα όπως οι μάρτυρες κατηγορίας προ (γιου) Γκαγκάτση που έχουν μετατραπεί σε υπερασπιστική γραμμή στο σήμερα στην εποχή προεδρίας (γιου) Γκαγκάτση όπως χαρακτηριστικά είπε στο Γουδί χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πραγματικά όσοι δεν έχετε διαβάσει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα είπε ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ καλό θα είναι για τους ίδιους να τα διαβάσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι γεγονός και μάλιστα αποδεικνύει από την προσπάθεια που έχει γίνει από χθες και σήμερα ήδη να μην αναδειχθούν όσα είπε ο Ηλιόπουλος χθες στο Γουδί! Όταν έπρεπε έπαιζε πρώτο θέμα ότι του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη, θαρρείς και δεν το περίμενε (για να μη πω το επεδίωξε και χαμπάρι δεν πήραν), όταν εκδικάστηκε η υπόθεση, απλά εξαφάνισαν τα πάντα. Αν του επιβληθεί καμία τιμωρία με πρόστιμο, ή ότι άλλο μπορεί κανείς να ψάξει να βρει σε μια απολογία με κάθε λεπτομέρεια και επεξήγηση των όσων είπε, τότε ίσως ασχοληθούν ξανά με το θέμα.

Αλήθεια ακόμη περιμένουμε να μάθουμε γιατί δεν κλήθηκαν αυτόματα με τον ίδιο τρόπο τόσοι άλλοι από τους ανταγωνιστές που έχουν πει 5 φορές χειρότερα και αφήσει υπονοούμενα και πρωταγωνιστές για σοβαρά θέματα πρόκλησης βίας (βλέπε Ποντένσε) που χρειάστηκε να γίνει καταγγελία για τα αυτονόητα... Όπως και να 'χει εκείνο το γραφικό, αστείο, ρομαντικό, όπως το είχαν χαρακτηρίσει τέλος πάντων τα ελεγχόμενα τους ΜΜΕ, "ευ αγωνίζεσθαι" που φωνάζει από πέρυσι παντού ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ το πρεσβεύει σε απόλυτο βαθμό και το σημαντικό είναι πως αποδεικνύεται στην πράξη! Επιπρόσθετα ας κρατήσουμε στην άκρη ότι δυστυχώς με τούτα και με τ' άλλα, χάρη στον Μακέλι, η Ένωση στερήθηκε δυο βαθμούς και τώρα θα ήταν στο +5 από τον Ολυμπιακό, τη στιγμή που μπροστά υπάρχει μετά το ντέρμπι της Κυριακής στην Τούμπα, το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ! Αλλά δεν πρέπει να γκρινιάζει κανείς μας ντε, να ξέρουμε τι γίνεται, να το βλέπουμε, να το καταλαβαίνουμε, αλλά να μη το αναδεικνύουμε: θα το ήθελαν πολύ βέβαια...