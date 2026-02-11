Βιεϊρίνια στα Gazzetta Awards 2026: «Αναγκάστηκα να φύγω το 2012 λόγω των οικονομικών προβλημάτων από τον ΠΑΟΚ»

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια έδωσε το παρών στα Gazzetta Awards 2026 by Novibet και αναφέρθηκε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ αλλά και στην αγάπη του για την ομάδα.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ στα Gazzetta Awards 2026 by Novibet και πριν την έναρξη της εκδήλωσης μίλησε στο Gazzetta για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δικεφάλου, τις προτάσεις που είχε για να φύγει αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη που έχει ο ίδιος για την ομάδα.

«Εγώ είμαι τυχερός που έζησα καλές και κακές στιγμές, 10-15 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι και λίγα. Πέρασα τα πρώτα τέσσερα, έμαθα τι είναι ΠΑΟΚ. Στη δεύτερη θητεία ήρθαν και οι τίτλοι. Ήταν αρκετά χρόνια χωρίς να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς δεν είναι το καλύτερο ξεκίνημα για τα 100 χρόνια στον ΠΑΟΚ με το δυστύχημα στα παιδιά. Μας δίνουν ένα κίνητρο παραπάνω για να τους τιμήσουμε στο τέλος σεζόν, να πετύχουμε τους στόχους μας για να τους τιμήσουμε»

Τι είναι ΠΑΟΚ για εκείνον: «Για εμένα είναι όλα. Το έχω δηλώσει. Είναι μία ομάδα από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και βρήκαν στη Θεσσαλονίκη το σπίτι τους. Έγινε ομάδα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Β. Ελλάδος και πλέον είναι όλης της Ελλάδος μπορούμε να πούμε όσοι είμαστε ΠΑΟΚ. Εμένα είναι από τον τρόπο που έβλεπα την καθημερινότητα και τον τρόπο έπαιξα εδώ το ποδόσφαιρο μου, είναι ο λόγος που νιώθω έτσι για τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο να περιγράψω τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ. Για εμένα σημαίνει πολλά πράγματα»

Δελεαστική πρόταση: «Είχα αρκετές φορές. Δυστυχώς έφυγα το 2012. Αναγκάστηκα να φύγω λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Γύρισα και από τότε είχα αρκετές φορές να φύγω αλλά δεν έφυγα ποτέ. Και από Ελλάδα και από εξωτερικό οι προτάσεις και δεν έφυγα και δεν θα φύγω και ποτέ»

Αν του έχει λείψει: «Ακόμα δεν μου έχει λείψει. Θεωρώ ότι ένα μισάωρο το είχα ακόμα αλλά είμαι καλά εκεί που είμαι. Βοηθάω από άλλο πόστο».

Καλύτερος ποδοσφαιριστής ή στα γραφεία: «Καλύτερος ποδοσφαιριστής. Σιγά-σιγά να μαθαίνω το πόστο στα γραφεία και να δούμε πώς θα πάει»

Αν είναι αυστηρός με τους παίκτες: «Είμαι και δεν είμαι. Γιατί τους καταλαβαίνω. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες αλλά ξέρω και την ποιότητα του καθενός. Αν βλέπω ότι μπορούν κάνουν το κάτι παραπάνω, υπάρχει πίεση από τον Ραζβάν και από εμένα. Με καλό τρόπο όχι σκληρό. Είναι πιο εύκολα για εμένα επειδή τους ξέρω και μπορώ να πατήσω το κουμπί τους.»